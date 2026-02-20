Brasil e Índia ampliam cooperação educacional em Nova Déli

247 - O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), reuniu-se nesta sexta-feira (20), em Nova Déli, com o ministro da Educação da Índia, Dharmendra Pradhan, para tratar do fortalecimento da cooperação bilateral na área educacional. O encontro ocorreu no contexto da visita oficial da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao país asiático.

Em publicação nas redes sociais, Dharmendra Pradhan informou que ficou “satisfeito" com a reunião. Segundo o ministro indiano, os dois trocaram impressões sobre “o tamanho, a escala e o cenário educacional em nossos respectivos países” e realizaram “discussões produtivas para fortalecer ainda mais a cooperação educacional entre Índia e Brasil, aprofundando nossos compromissos em pesquisa e inovação, bem como aprendendo com as melhores práticas um do outro para impulsionar a agenda educacional”.

Pradhan também destacou que sugeriu maior mobilidade acadêmica em via dupla, com o objetivo de ampliar oportunidades de colaboração em áreas estratégicas. Entre os setores mencionados estão minerais críticos, biocombustíveis, mineração verde e outros campos considerados de fronteira tecnológica.

Camilo Santana classificou a reunião como positiva. “Excelente encontro com o ministro da Educação da Índia, Dharmendra Pradhan, que nos recebeu com sua equipe hoje, em Nova Déli”, escreveu o ministro brasileiro.

A agenda na Índia integra a participação do Brasil em iniciativas voltadas à inovação e tecnologia. Em publicação anterior, Santana informou que a delegação brasileira participou da Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial. Segundo ele, foi apresentado o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, além de uma exposição sobre as ações do Ministério da Educação relacionadas à política nacional para o setor.

O ministro também relatou a assinatura de um memorando de entendimento com o Instituto Internacional de Tecnologia da Informação. De acordo com Santana, o acordo contribuirá para fortalecer políticas consideradas estratégicas, incluindo a infraestrutura de dados da educação brasileira, apontada por ele como uma das ações relevantes do governo federal.