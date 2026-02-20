Lula critica crise de "representatividade" da ONU e cobra reforma

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a Organização das Nações Unidas (ONU) enfrenta uma crise de representatividade e que sua estrutura precisa ser modernizada para refletir o mundo atual. Em entrevista à India Today, nesta sexta-feira (20), durante sua visita à Índia, Lula defendeu mudanças profundas na organização, citando a composição do Conselho de Segurança como exemplo central dessa necessidade.

Para o presidente, a ONU de 2026 não pode seguir com o mesmo formato criado em 1945, quando foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Lula questionou por que importantes países como Brasil, Índia, México e nações africanas não ocupam assentos permanentes no Conselho de Segurança, enquanto outros membros históricos continuam a deter poder de veto. A atual composição desse órgão — cinco membros permanentes com poder de veto e dez membros não permanentes — é amplamente criticada por não refletir as dinâmicas geopolíticas contemporâneas.

Lula afirmou que a ausência de países com grande peso populacional, econômico e diplomático compromete a legitimidade da ONU. “A ONU está enfraquecida”, disse ele, criticando a exclusão de países emergentes do grupo de membros permanentes. “É preciso colocar mais países para ter mais representatividade, para que possamos evitar golpes de Estado, guerras”, declarou, reiterando que a instituição deve se reformar para atender às demandas do século XXI. O presidente brasileiro defendeu que Brasil, Índia, Alemanha e Japão sejam incorporados como membros permanentes do Conselho de Segurança.

Na entrevista, Lula contextualizou sua crítica ao mencionar conflitos atuais, sugerindo que a incapacidade da ONU em prevenir ou resolver guerras demonstra a urgência de mudanças. Ele citou exemplos de conflitos recentes, afirmando que, se os próprios membros permanentes não respeitam os princípios que a organização foi criada para defender, a instituição perde capacidade de influenciar positivamente o cenário global. "Os Estados Unidos invadiram o Iraque, a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, os Estados Unidos ameaçam todo mundo todo dia e eles são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A Rússia invadiu a Ucrânia e também é membro permanente do conselho. Então se o chefe da família não respeita a família que criou, quem vai respeitar?".

Além disso, Lula mencionou a necessidade de formar uma frente com líderes como o primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia, para impulsionar a reforma da ONU. Segundo ele, apenas dessa forma será possível dar mais voz a países do Sul Global e fortalecer o papel da organização diante de crises internacionais.