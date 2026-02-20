“O problema do Bolsonaro está resolvido”, diz Lula na Índia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro está definida e que o caso foi decidido dentro das regras constitucionais brasileiras. A declaração foi feita durante entrevista concedida à revista India Today nesta sexta-feira (20), no contexto de sua visita oficial à Índia.

Na conversa com a publicação indiana, Lula declarou que “o problema do Bolsonaro está resolvido” e ressaltou que a condenação ocorreu após julgamento conduzido pela Suprema Corte, com base em provas e no devido processo legal. O presidente afirmou que o ex-mandatário foi condenado a 27 anos de prisão por planejar um golpe de Estado.

Segundo Lula, as acusações envolveram a elaboração de um plano que previa atentados contra ele próprio, contra o vice-presidente e contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. “Ele planejou um golpe de Estado, planejou me matar, matar meu vice e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso está documentado, tem provas disso”, declarou.

O presidente destacou que o Brasil possui uma Constituição consolidada e instituições que funcionam de maneira autônoma. De acordo com Lula, a decisão da Suprema Corte foi tomada com base em elementos documentados e dentro das normas legais vigentes no país.

Ao comentar possíveis impactos internacionais do caso, Lula afirmou não estar preocupado com a relação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Bolsonaro. O foco, segundo ele, está na construção de uma relação institucional sólida entre Brasil e Estados Unidos.

“Não estou preocupado com a relação do Trump com o Bolsonaro. Estou preocupado como a gente vai estabelecer a relação democrática, de forma respeitosa, entre Brasil e Estados Unidos, que já existe há mais de 200 anos. É isso que eu quero e é por isso que estou lutando”, afirmou.

A entrevista ocorre em meio à agenda internacional de Lula na Índia, onde o presidente tem defendido o fortalecimento das relações bilaterais e a ampliação do diálogo político e econômico com diferentes parceiros globais.