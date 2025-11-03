Indústria de carne bovina do Brasil vê solução sobre tarifas dos EUA em até 60 dias

Reuters - A indústria exportadora de carne bovina do Brasil espera uma solução para as tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos ao produto em até 60 dias, afirmou o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Roberto Perosa, em entrevista à CNN Brasil.

"Eu acredito que, em um prazo entre 30 e 60 dias, isso deve estar equacionado", afirmou.

Ele ressaltou que a associação está "muito otimista" com as negociações do Brasil com os EUA, após o encontro dos presidentes Lula e Donald Trump, na Malásia, no final do mês passado.

As exportações brasileiras para os EUA, segundo maior mercado para o produto do Brasil após a China, caíram desde agosto, quando as taxas adicionais foram impostas.

"Acredito que, em breve, teremos boas notícias, com eventuais retiradas de tarifas adicionais, para que se retome o fluxo comercial da carne bovina", disse.

As tarifas para a carne bovina brasileira subiram para 76,4%, sendo 50% da taxa adicional. Antes já havia uma alíquota de 26,4% para o Brasil exportar aos EUA.

Além da carne bovina, o Brasil busca reduzir tarifas para outros produtos, como o café. O país da América do Norte é o maior consumidor mundial e principal importador de grãos brasileiros.