JBS aposta na sucessão familiar com Jovem SuperAgro

247 - A JBS, por meio da Seara, lançou o Jovem SuperAgro, programa de empreendedorismo voltado à formação de jovens produtores rurais para assumir a gestão de propriedades integradas à companhia. A iniciativa tem como foco a sucessão familiar no campo e busca preparar uma nova geração de líderes para os desafios de um agronegócio cada vez mais tecnológico e competitivo.

O programa atenderá produtores entre 18 e 30 anos e terá duração de 18 meses. Em sua primeira edição, foram selecionados 60 participantes dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Desenvolvido em parceria com o Sebrae, o curso será realizado em formato híbrido e contará com nove módulos de capacitação.

Formação voltada à gestão e inovação

A proposta combina conteúdos técnicos e estratégicos, incluindo tecnologia aplicada ao agronegócio, sustentabilidade, liderança, negociação, comunicação e autoconhecimento. Além das aulas teóricas, os participantes terão acesso a atividades práticas e mentorias especializadas.

Segundo José Antônio Ribas Junior, diretor-executivo de Agropecuária da Seara, a sucessão familiar ainda representa um dos principais desafios do setor.

“A sucessão familiar é um dos principais desafios do agronegócio brasileiro e, muitas vezes, ainda acontece de forma pouco estruturada, seja por questões culturais ou pela dificuldade de identificar o momento em que o jovem está preparado para assumir a gestão. Por isso, entendemos que é importante apoiar esse processo, oferecendo capacitação e ferramentas para a continuidade e o fortalecimento dos negócios rurais”, afirmou.

Tecnologia como ferramenta de permanência no campo

A companhia destaca que a transformação digital tem papel central na modernização das propriedades rurais. Ferramentas que permitem monitorar indicadores produtivos por meio de dispositivos móveis estão entre as tecnologias que vêm mudando a rotina dos produtores.

De acordo com Ribas, a digitalização pode contribuir para tornar as propriedades mais eficientes e atrativas para as novas gerações.

“Hoje, a transformação digital permite controlar indicadores-chave da produção pelo celular, mesmo à distância, facilitando a gestão e melhorando a qualidade de vida do produtor. Queremos mostrar aos jovens que a propriedade rural pode ser altamente tecnológica, eficiente e rentável”, destacou.

Desafio da renovação geracional

Dados do último Censo Agropecuário do IBGE mostram que o Brasil possui cerca de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários e 15,1 milhões de pessoas ocupadas no setor. Desses estabelecimentos, 77% são classificados como agricultura familiar.

Ao mesmo tempo, o país enfrenta mudanças demográficas significativas. Entre 2010 e 2022, o Brasil perdeu cerca de 4,3 milhões de moradores em áreas rurais, cenário que reforça a necessidade de políticas e iniciativas voltadas à permanência dos jovens no campo.

Em Santa Catarina, o desafio é ainda mais evidente. Levantamento do Sebrae-SC, baseado em dados da Secretaria de Estado da Fazenda, aponta que apenas um em cada dez produtores rurais ativos apresenta sinais de continuidade familiar da atividade.

Participação das famílias é diferencial

Um dos destaques do Jovem SuperAgro é o envolvimento direto das famílias dos participantes. Já no primeiro módulo, pais e filhos participam conjuntamente das atividades, promovendo a integração entre experiência prática e novas perspectivas de gestão.

Entre os selecionados está o produtor de suínos Maicon Toffoli, de 28 anos, de Seara (SC). Ele afirma que a tecnologia e os conhecimentos apresentados no programa podem contribuir para o crescimento da propriedade familiar.

“Minha expectativa é adquirir conhecimentos que possam ser aplicados no dia a dia da propriedade e contribuir para o crescimento e a continuidade do negócio da família”, disse.

Seu pai, Larri Toffoli, vê a iniciativa como uma oportunidade de garantir a continuidade do trabalho construído ao longo de gerações.

Plataforma já recebeu mais de R$ 4 bilhões

O Jovem SuperAgro faz parte da Plataforma SuperAgro, principal programa de relacionamento da Seara com seus mais de 10 mil produtores integrados de aves e suínos em todo o país.

Segundo a companhia, mais de R$ 4 bilhões foram investidos na plataforma ao longo da última década. O programa se soma ao Mulheres SuperAgro, iniciativa de empreendedorismo feminino lançada em 2024, que registrou aumento de até 7% no faturamento das propriedades participantes.

Com as turmas dos dois programas, mais de 120 mulheres e jovens já passaram pelas iniciativas de formação promovidas pela empresa.