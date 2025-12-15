Lula critica derrubada de vetos ao licenciamento ambiental: 'quem perde é o agronegócio'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (15) que a derrubada, pelo Congresso Nacional, de vetos presidenciais relacionados ao novo marco do licenciamento ambiental pode trazer prejuízos diretos ao setor produtivo, especialmente ao agronegócio exportador. A declaração foi feita durante cerimônia que marcou a abertura de mais de 500 mercados internacionais para produtos brasileiros e a inauguração da nova sede da ApexBrasil, em Brasília.

Em seu discurso no evento, Lula relacionou os resultados econômicos recentes do país à retomada de políticas públicas, ao fortalecimento do mercado de trabalho e ao respeito às normas ambientais. “Esse país está tendo hoje a maior massa salarial da sua história, o menor desemprego. É esse país que nós estamos construindo, as coisas estão dando certo, os mercados estão aparecendo”, afirmou o presidente, ao destacar que o crescimento está associado à qualificação da mão de obra e à atenção às questões climáticas.

Ao comentar a decisão do Congresso de derrubar seu veto sobre o licenciamento ambiental, Lula disse que não reagiu com irritação, mas fez um alerta direto ao setor empresarial. “Quando o Congresso Nacional derrubou meu veto, não pense que eu fiquei chateado. Eu não vou perder um milímetro. Quem vai perder são os empresários que exportam produtos agrícolas se estiverem cometendo bobagens de não respeitar a questão climática”, declarou.

Segundo o presidente, eventuais descumprimentos ambientais podem resultar em sanções comerciais internacionais. “Quando chegar uma denúncia da União Europeia ou quando o Xi Jinping disser que não quer comprar porque está cometendo tal delito na floresta, eles que vão perder”, disse Lula, ao enfatizar que a responsabilidade não deve recair apenas sobre o governo ou os órgãos de controle.

Apesar das críticas à derrubada do veto, Lula fez questão de agradecer ao Congresso Nacional pelo apoio dado ao governo ao longo do mandato. Ele lembrou que assumiu a Presidência com uma base parlamentar minoritária. “Quando eu cheguei à Presidência, eu tinha 70 deputados em 513 e nove senadores em 81. Quantos de vocês pensaram: ‘não dá para governar’?”, questionou.

O presidente afirmou que projetos considerados centrais para o país foram aprovados com apoio de diferentes partidos. “Nós não tivemos um projeto importante que não foi votado e aprovado, com a contribuição do Congresso, dos partidos, daqueles que votaram em mim e daqueles que votaram contra”, disse.

Lula concluiu destacando que divergências fazem parte do processo democrático, mas elogiou a postura do Legislativo nas pautas econômicas. “Na questão econômica, do benefício desse país, o Congresso foi muito correto nesse tempo todo com o meu governo”, afirmou, encerrando o discurso com uma avaliação positiva da relação institucional entre os Poderes.