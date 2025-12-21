Natal Sem Fome leva alimentos da agricultura familiar para 2 milhões de pessoas

247 - A campanha Natal Sem Fome alcança em 2025 o maior volume de doações desde sua criação, há 32 anos, ao integrar de forma inédita alimentos produzidos pela agricultura familiar às cestas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. A mobilização amplia o alcance da iniciativa e reforça o enfrentamento da insegurança alimentar em todas as regiões do país.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e apontam que mais de 5 mil toneladas de alimentos adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos beneficiam mais de 2 milhões de pessoas em todo o Brasil.

Mobilização histórica contra a fome

A iniciativa resulta de uma parceria entre o Governo do Brasil, o ministério e a Companhia Nacional de Abastecimento, marcando a primeira vez em que alimentos comprados pelo poder público passam a compor oficialmente o Natal Sem Fome. Segundo Rodrigo “Kiko” Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania, o impacto social é expressivo. “Isso significa mais de 500 mil famílias sendo beneficiadas, ou seja, mais de 2 milhões de pessoas que vão ter prato na mesa”, afirmou.

Ele destacou ainda a relevância da origem dos produtos distribuídos. “Conseguir botar nessas cestas alimento da agricultura familiar, que é uma coisa que a gente está tentando viabilizar há anos, é uma realização enorme”, disse.

Alimentos saudáveis e parceria inédita

Além do volume distribuído, a qualidade nutricional das cestas é apontada como um avanço significativo. Raimundo Nonato, diretor do Departamento de Aquisição e Distribuição de Alimentos Saudáveis do ministério, ressaltou o caráter da ação. “Estamos aqui acompanhando uma ação que tem se intensificado no Brasil inteiro, que é a doação de alimentos. É bom ressaltar que são alimentos saudáveis e que trazem segurança alimentar”, explicou.

Ele também destacou o ineditismo da articulação com a sociedade civil. “Pela primeira vez o Governo do Brasil junto com a Ação Cidadania está promovendo um grande movimento aqui no estado do Rio de Janeiro”, afirmou, ao informar que a iniciativa se expandirá por todo o estado.

Qualidade nutricional e impacto social

Para organizações que atuam diretamente nas comunidades, a mudança no perfil das cestas representa um avanço histórico. Raquel Spinelli, fundadora da Providenciando a Favor da Vida, que atende famílias no Morro da Providência, na capital fluminense, comentou: “Uma coisa que sempre me incomodou foi a qualidade da cesta básica. Historicamente, a gente tinha uma péssima qualidade da cesta básica”.

Entre os beneficiários, o impacto é imediato. Yasmin Pereira, de 20 anos, moradora do Morro da Providência, relatou a importância da ajuda para sua família. “Essa cesta representa muito para mim. Não só para mim, mas para a minha avó, porque a minha avó paga aluguel. Então, às vezes não tem dinheiro para comprar uma carne, um arroz, feijão, porque ela sempre tem que guardar o dinheiro do aluguel”, contou. Emocionada, completou: “A minha avó vai ficar muito feliz quando ela ver a gente chegando lá, ela não vai nem acreditar.”

Do campo ao prato em todo o Brasil

O presidente da Conab, Edegar Pretto, destacou que a demanda da agricultura familiar no Programa de Aquisição de Alimentos chegou a R$ 1,9 bilhão em 2025. “E agora coroamos esse trabalho com esta doação à Ação da Cidadania, do saudoso Betinho. O que interessa à Conab é que nenhum brasileiro passe fome. Por isso, seguiremos investindo na agricultura familiar, para incentivar a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, entregar comida a quem mais precisa”, afirmou.

Ao conectar produtores de diferentes regiões do país a famílias em situação de insegurança alimentar, a campanha cria um ciclo que beneficia tanto quem produz quanto quem recebe. Para Rodrigo “Kiko” Afonso, esse alcance nacional simboliza a força da iniciativa. “Se você imaginar um produtor de agricultura familiar do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, produzindo lá o arroz, o feijão, a farinha, mas isso chegar no Maranhão, em todas as regiões do Nordeste, do Norte, fazer chegar no Brasil inteiro, algo que para mim é absolutamente incrível”, concluiu.