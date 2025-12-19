BNDES amplia Novo Cataforte com mais R$ 10 milhões para redes de catadores

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou um novo reforço financeiro ao Programa Novo Cataforte, ampliando o alcance de uma das principais políticas públicas voltadas ao fortalecimento de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. O aporte adicional de R$ 10 milhões permitirá a inclusão de novas redes no programa e consolida uma estratégia de longo prazo voltada à geração de renda, melhoria das condições de trabalho e fortalecimento da economia circular.

As informações foram divulgadas durante o encerramento da Expocatadores 2025, realizada em São Paulo, evento que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e reuniu representantes de cooperativas, movimentos sociais e gestores públicos ligados à reciclagem e à logística reversa.

Com os novos recursos, o edital do Novo Cataforte passa a somar R$ 70 milhões. O valor resulta da soma dos R$ 50 milhões já destinados anteriormente pelo BNDES e pela Fundação Banco do Brasil (FBB), além de aportes adicionais feitos pela própria fundação. O reforço financeiro viabiliza o apoio a mais quatro redes de catadores, selecionadas a partir do cadastro de reserva do edital vigente, elevando para 29 o número total de redes beneficiadas em todo o país.

Durante o anúncio, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o caráter estruturante da iniciativa. “No governo do presidente Lula, retomamos e ampliamos políticas públicas que reconhecem o papel dos catadores”, afirmou. Segundo ele, “esse novo aporte de R$ 10 milhões não é uma ação isolada: ele amplia uma política que o BNDES constrói há anos junto aos catadores, desde as primeiras edições do Cataforte, em parceria com a Fundação Banco do Brasil. Com reforços sucessivos, com investimentos estruturantes e de longo prazo, estamos ampliando o alcance”.

Lançado em julho de 2024, o Novo Cataforte é uma iniciativa da Secretaria-Geral da Presidência da República, do BNDES e da Fundação Banco do Brasil, com recursos do Fundo Socioambiental das duas instituições. O programa integra o Pró-Catador — oficialmente denominado Programa Diogo de Sant’Ana Pró-Catadoras e Pró-Catadores para a Reciclagem Popular — e tem como foco central o fortalecimento da organização produtiva dos catadores por meio do apoio a redes estruturadas de cooperativas.

O edital nacional priorizou projetos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com exceção do Distrito Federal, além de iniciativas lideradas por mulheres. Para o presidente da Fundação Banco do Brasil, Kleytton Morais, a ampliação dos recursos reafirma o compromisso institucional com o setor. “Esse novo aporte do BNDES, que, somado ao já realizado pela Fundação Banco do Brasil, faz com que os recursos para o Novo Cataforte alcancem cerca de R$ 70 milhões”, ressaltou. Ele acrescentou que “também estenderemos o prazo de validade das propostas das entidades habilitadas em cadastro reserva por mais 12 meses, ampliando o nosso compromisso com os catadores e catadoras de todo o país”.

A estratégia de atuação em redes é considerada essencial para enfrentar desafios históricos enfrentados pelos catadores, como limitações de infraestrutura, fragilidades de gestão e dificuldades de articulação com outros elos da cadeia da reciclagem. O apoio financeiro possibilita ganhos de escala, diversificação de serviços, verticalização da produção e maior poder de negociação no mercado, inclusive para o acesso aos Créditos de Logística Reversa (CLR), recentemente regulamentados no Brasil.

Os projetos contemplados pelo Cataforte permitem a aquisição de equipamentos como prensas e veículos adaptados, além da modernização e ampliação da infraestrutura física das cooperativas. As ações também contribuem para a expansão da coleta seletiva, a modernização operacional, a transição energética e a melhoria das condições de trabalho, com impactos diretos na renda dos catadores e na preservação ambiental.

Durante a Expocatadores 2025, o BNDES e a Fundação Banco do Brasil também formalizaram um convênio de cooperação financeira no valor de R$ 1,68 milhão para a execução de um dos projetos do Novo Cataforte no estado de São Paulo. A iniciativa beneficiará a Rede de Catadores e Catadoras do Sudoeste Paulista e será executada pela Cooperativa Social e de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis do Capão Bonito (Acamar), com foco no fortalecimento da comercialização de recicláveis e na ampliação da renda dos trabalhadores da região.

Com os novos anúncios, o BNDES amplia sua atuação histórica junto aos catadores de materiais recicláveis e reforça o conjunto de políticas voltadas à economia circular, à logística reversa e à inclusão socioprodutiva, em articulação com parceiros institucionais e outras ações do governo federal.