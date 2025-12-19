Eve, da Embraer, realiza primeiro voo de protótipo de carro voador

247 - A Eve Air Mobility, empresa de mobilidade aérea urbana controlada pela Embraer, concluiu com sucesso o primeiro voo de seu protótipo eVTOL em escala real e não tripulado. A operação representa um marco técnico relevante no desenvolvimento da aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, considerada estratégica para o futuro do transporte aéreo urbano. As informações são do Brazil Stock Guide.

O voo estacionário ocorreu nas instalações de testes da Embraer em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. Segundo a empresa, o teste confirmou a integração de sistemas essenciais, como a arquitetura fly-by-wire de quinta geração e os rotores dedicados à sustentação vertical.

A partir desse primeiro voo, a Eve dá início oficialmente à sua campanha de testes em voo, etapa que sucede anos de avaliações em solo e trabalhos de integração de sistemas. Durante a fase inicial, os engenheiros puderam validar aspectos como gerenciamento de energia, resposta dinâmica da aeronave e níveis de ruído externo, todos considerados compatíveis com as previsões do projeto.

O plano de desenvolvimento prevê a realização de centenas de voos ao longo de 2026, com expansão gradual do envelope de voo. O objetivo é avançar do voo pairado para as etapas de transição e, posteriormente, para o voo totalmente sustentado pelas asas, passo considerado decisivo para o processo de certificação da aeronave.

A Eve informou que pretende fabricar seis protótipos conformes, que servirão de base para o programa de certificação e ajudarão a reduzir riscos técnicos à medida que o projeto se aproxima da fase comercial. A estratégia regulatória envolve atuação direta junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que funciona como autoridade certificadora principal, além da coordenação com a Federal Aviation Administration (FAA), dos Estados Unidos, e com a European Union Aviation Safety Agency (EASA), na Europa, como órgãos validadores.

De acordo com o cronograma divulgado, a empresa espera obter a certificação de tipo, iniciar as entregas e lançar as operações comerciais em 2027. Executivos da companhia indicam que o foco do programa passa agora da validação conceitual para a maturidade operacional, com atenção especial à confiabilidade, eficiência e simplicidade do projeto, pontos considerados centrais para os operadores.

O desenvolvimento do eVTOL da Eve conta ainda com apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que já aprovou R$ 1,2 bilhão em financiamento para o projeto. O aporte reforça o suporte institucional à estratégia de mobilidade aérea urbana da Embraer e contribui para mitigar riscos financeiros em uma fase marcada por elevados custos de certificação.