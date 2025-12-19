Lula destaca apoio no Congresso e recordes na economia: "aprovamos 99% de tudo que queríamos"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou, nesta sexta-feira (19), indicadores econômicos positivos alcançados ao longo de sua gestão ao apresentar um balanço dos três primeiros anos de seu terceiro mandato.

"Chegamos ao final do terceiro ano do mandato com a menor inflação acumulada em 4 anos da história, com o menor desemprego da história, com a maior massa salarial da história e a maior política de inclusão social de nossa história", disse Lula ao discursar na ExpoCatadores 2025, em São Paulo-SP. "Aprovamos 99% de tudo que queríamos aprovar no Congresso", acrescentou.

Lula prometeu ainda "dar uma surra em quem se meter a achar que a extrema direita vai voltar a governar esse país". "Se eles soubessem o tesão que eu tenho para governar esse país, eles não brincariam", afirmou Lula no evento "Natal dos Catadores e Catadoras", que reuniu mais de três mil catadores, de acordo com a transmissão do Canal Gov no YouTube.