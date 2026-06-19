Analista prevê embate duro no segundo turno colombiano

José Bernardes, Larissa Bohrer e Maria Teresa Cruz, Brasil de Fato - O segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia acontece no domingo (21), quando a população vai decidir se deseja continuar o projeto de país iniciado por Gustavo Petro, dando vitória ao candidato de esquerda Iván Cepeda, ou se quer o retorno da extrema direita com Abelardo de La Espriella, apoiado por Donald Trump.

Mesmo com as pesquisas eleitorais indicando favoritismo de Cepeda, ele terminou o primeiro turno em segundo lugar, surpreendendo analistas e gerando desconfiança da idoneidade do próprio processo eleitoral. Petro, inclusive, chegou a denunciar suspeita de fraude.

A analista internacional Amanda Harumy avalia que a extrema direita mostrou uma capacidade de aglutinação muito rápida em torno de um candidato. Antes estava, de certa forma, dividida entre Paloma Valencia e La Espriella, mas se unificou. “Eles abandonaram o uribismo tradicional e se uniram nessa nova extrema direita, muito caricata, alinhada aos Estados Unidos e a Bukele, que hoje se mostra popular. A eleição será extremamente polarizada e disputada voto a voto”, afirma em entrevista ao Conexão BdF, da Rádio Brasil de Fato.

Ela explica o resultado do primeiro turno que contrariou a tendência demonstrada nas pesquisas. “A esquerda consolidada em torno do nome de Iván Cepeda tinha um diagnóstico positivo porque as eleições de março, que foram para deputados e departamentos regionais, foram muito positivas para o campo progressista. Esse otimismo fez a esquerda acreditar em uma vitória em primeiro turno ou, ao menos, que terminasse liderando”, aponta.

O primeiro turno teve alto índice de abstenção e as pesquisas indicam que cerca de 20% das pessoas estão indecisas sobre seu voto no segundo turno. Harumy defende que a esquerda precisa encontrar formas de mobilizar esses eleitores. “Aproximadamente 16 milhões de pessoas não votaram. Esses são votos a serem disputados. Porque, se a gente faz um cálculo frio e matemático, somando os votos que a Paloma e o Abelardo tiveram no primeiro turno, fica um cenário realmente muito difícil para a esquerda”, avalia.

Amanda Harumy também explica que o histórico de extrema direita na Colômbia, apesar do bem avaliado governo Petro, acaba favorecendo La Espriella. “A estrutura regional do interior da Colômbia tem muita força, essa extrema direita latifundiária. E ainda tem o apelo ideológico. O uribismo foi desgastado, comprovada a relação de Álvaro Uribe com o narcotráfico, mas a extrema direita enquanto projeto de país, sempre se apropria do tema dessa guerra civil, da disputa com o narcotráfico das guerrilhas. Isso, sim, leva ao discurso da segurança pública”, avalia.