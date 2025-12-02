Após Maduro rejeitar ultimato, Trump avalia opções contra a Venezuela

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou uma reunião de emergência com sua equipe de segurança nacional no Salão Oval da Casa Branca na noite de segunda-feira (1) para discutir os próximos passos da estratégia estadunidense em relação à Venezuela, incluindo a possibilidade de operações militares terrestres. Segundo reportagens da mídia internacional citadas pela Xinhua, Trump teria estabelecido um ultimato na última sexta-feira (28) para que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, deixasse o poder e abandonasse o país. A exigência teria sido feita durante uma conversa telefônica entre os dois líderes em 21 de novembro, mas Maduro recusou a proposta.

Conversa telefônica revela tensão entre líderes

Durante o telefonema, o líder venezuelano não apenas rejeitou o ultimato como apresentou suas próprias condições, solicitando anistia global para si e seus aliados próximos, conforme relatado por veículos de imprensa no fim de semana. No domingo, Trump confirmou publicamente a ligação aos jornalistas, declarando que "eu não diria que foi bem ou mal, foi apenas uma ligação telefônica."

Fontes ouvidas pelo jornal Miami Herald revelaram que o presidente americano foi direto em sua mensagem. "Você pode salvar a si mesmo e às pessoas mais próximas, mas precisa deixar o país agora", teria dito Trump, oferecendo proteção para Maduro e sua família caso concordasse em renunciar imediatamente.

Em contrapartida, Maduro teria exigido imunidade internacional contra processos judiciais e permissão para manter controle sobre as Forças Armadas venezuelanas mesmo após deixar a presidência. O Miami Herald informou que não houve novo contato entre os dois desde então, embora Maduro tenha solicitado uma segunda conversa após Trump fechar o espaço aéreo venezuelano.

Escalada militar dos EUA no Caribe

A Casa Branca intensificou significativamente a presença militar dos EUA no Mar do Caribe desde agosto, em um reforço sem precedentes nas últimas três décadas. Washington mobilizou aproximadamente uma dúzia de navios de guerra e 15 mil soldados para a região, que compartilha uma extensa faixa costeira com a Venezuela.

As forças estadunidenses já realizaram pelo menos 21 operações conhecidas desde 2 de setembro contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico Leste, resultando em pelo menos 83 mortes.

Ataques terrestres estão entre as opções

No mês passado, Trump declarou que não descartaria o uso de força militar terrestre na Venezuela para desmantelar o que seu governo classifica como narcoterroristas. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou na sexta-feira que os ataques são legais, após reportagem do The Washington Post revelar que ele teria ordenado aos militares que matassem todos, o que levou a um segundo ataque em 2 de setembro para garantir a ausência de sobreviventes.

Em discurso de Ação de Graças às tropas na quinta-feira, Trump sinalizou que ações terrestres contra redes de narcotráfico na Venezuela poderiam começar muito em breve. "Vamos começar a detê-los por terra", afirmou Trump. "Além disso, por terra é mais fácil, mas isso vai começar muito em breve."

Especialistas questionam viabilidade de invasão

Apesar das ameaças, analistas demonstram ceticismo quanto a uma possível ação militar efetiva. Uma fonte com acesso a altos funcionários venezuelanos disse ao Wall Street Journal no mês passado que Maduro e a maioria de seus aliados consideram as ameaças militares dos EUA um blefe.

Michael O'Hanlon, pesquisador sênior da Brookings Institution, declarou à Xinhua: "Duvido muito que Trump invadisse. Mas os presidentes americanos são frequentemente tentados a tentar uma mudança de regime em países vizinhos."

Christopher Galdieri, professor de ciência política no Saint Anselm College, em New Hampshire, apontou que o governo Trump não fez nenhum esforço para vender essa ideia ao país, como fez a Casa Branca do presidente George W. Bush durante a maior parte do ano que antecedeu a invasão do Iraque em 2003.

"O argumento do tráfico de drogas parece excepcionalmente frágil", avaliou Galdieri, que também observou uma contradição na política externa de Trump. "Durante sua campanha presidencial, Trump se opôs ao envolvimento dos EUA no Oriente Médio e na Ucrânia, e agora ambas as situações continuam, enquanto ele pode estar adicionando um conflito nebuloso com a Venezuela à mistura", completou o professor.