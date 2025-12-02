Trump: qualquer país traficando drogas para os EUA poderá ser atacado

WASHINGTON, 2 Dez (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que qualquer país que esteja traficando drogas para os Estados Unidos poderá ser atacado.

"Qualquer um que esteja fazendo isso e vendendo para nosso país está sujeito a ataques", disse Trump a repórteres durante uma reunião de gabinete na Casa Branca, depois de levantar a questão da cocaína da Colômbia.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, respondeu a Trump em uma postagem no X, argumentando que o país sul-americano destrói um laboratório de produção de drogas a cada 40 minutos -- "sem mísseis".

Trump lançou uma ofensiva contra supostos barcos de tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico nos últimos meses, matando dezenas de pessoas por meio de ataques com mísseis direcionados.

As forças militares dos EUA foram reforçadas no Caribe, com o aumento das tensões entre Trump e Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que faz fronteira com a Colômbia.

O governo Trump alega que Maduro desempenha um papel fundamental no fornecimento de drogas ilegais que mataram norte-americanos, o que Maduro nega. Nos últimos dias, Trump sinalizou a possibilidade de uma intervenção militar dos EUA na Venezuela.

Nesta terça-feira, Trump disse aos repórteres que qualquer país que estivesse enviando drogas ilegais para os EUA poderia estar sujeito a ataques terrestres, "não apenas a Venezuela".

"Ouvi dizer que a Colômbia está produzindo cocaína, eles têm fábricas de cocaína e depois nos vendem sua cocaína", disse Trump.

Petro, que foi pessoalmente sancionado pelo governo Trump, convidou Trump a participar da ofensiva antidrogas do país, mas com uma advertência.

"Não ameace nossa soberania, ou você acordará o jaguar", disse Petro. "Atacar nossa soberania é declarar guerra."

(Reportagem de Jeff Mason, Doina Chiacu, Ryan Patrick Jones e Kylie Madr)