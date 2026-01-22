Após sequestrar Maduro, Trump diz que preços da gasolina nos EUA caem com entrada do petróleo venezuelano

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (22) que os preços da gasolina no país caíram após a entrada de petróleo venezuelano no mercado dos EUA.

“E vou dizer a vocês: os preços do petróleo estão caindo tanto que a gasolina, quando você a reduz para, sabe, menos de US$ 2, e nós basicamente fizemos isso. Está caindo, e está caindo. Estamos perfurando mais do que nunca. Temos mais oferta entrando. E acabamos de assumir, como vocês sabem, 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela, e eles nos deram isso”, disse Trump em entrevista à Fox Business, divulgada nesta quinta-feira.

Mais cedo nesta quinta-feira, Trump afirmou que os EUA estão construindo "ótimas relações" com a nova liderança da Venezuela. “Temos ótimas relações com os líderes da nova liderança da Venezuela. As relações têm sido boas. Estamos abrindo o país para nossas gigantes do petróleo, e isso está indo muito bem. Já retiramos, pense nisso, 50 milhões de barris de petróleo, e grande parte disso vai voltar para a Venezuela”, afirmou Trump durante a cerimônia de assinatura da carta do Conselho de Paz para Gaza, realizada à margem do fórum em Davos.

Em 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque de grandes proporções contra a Venezuela, sequestrando o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, e levando-os para Nova York. Segundo autoridades norte-americanas, ambos estariam supostamente envolvidos em “narcoterrorismo”. Durante a audiência judicial em Nova York, Maduro e Flores se declararam inocentes das acusações. Em decorrência da operação dos EUA, Caracas solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, e o Supremo Tribunal da Venezuela designou temporariamente a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, para exercer as funções de chefe de Estado. Em 5 de janeiro, Rodríguez assumiu oficialmente o cargo de presidente interina da Venezuela e prestou juramento diante da Assembleia Nacional. (Com informações da Sputnik).