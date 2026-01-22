Corina Machado se alia a "príncipe do Irã" e defende ingerência externa

247 - Líderes da oposição de extrema direita em seus países, María Corina Machado, da Venezuela, e Reza Pahlavi, "príncipe em exílio" do Irã, mantiveram uma reunião nesta quinta-feira (22), em local não divulgado. Corina Machado invocou a "segurança do hemisfério ocidental" ao postar fotos da reunião em suas redes sociais.

Segundo ela, a cooperação entre Caracas e Teerã é um risco. Por sua vez, Pahlavi disse que as relações são uma ameaça aos próprios EUA. Ambos defenderam ainda os protestos antigoverno no Irã.

As manifestações eclodiram no fim de dezembro de 2025 em meio a preocupações com o aumento da inflação provocado pela desvalorização da moeda local, o rial iraniano. Em várias cidades, as manifestações evoluíram para confrontos com a polícia, enquanto manifestantes entoavam slogans críticos ao governo. Houve relatos de vítimas entre forças de segurança e manifestantes. Na semana passada, autoridades iranianas afirmaram que a situação havia sido controlada.

Em 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque de grandes proporções contra a Venezuela, sequestrando o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, e levando-os para Nova York. Segundo autoridades norte-americanas, ambos estariam supostamente envolvidos em “narcoterrorismo”. Durante a audiência judicial em Nova York, Maduro e Flores se declararam inocentes das acusações. Em decorrência da operação dos EUA, Caracas solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, e o Supremo Tribunal da Venezuela designou temporariamente a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, para exercer as funções de chefe de Estado. Em 5 de janeiro, Rodríguez assumiu oficialmente o cargo de presidente interina da Venezuela e prestou juramento diante da Assembleia Nacional. Confira as declarações:

Por Reza Pahlavi, no X: Fiquei feliz em me encontrar com minha amiga María Corina Machado, que está na linha de frente da luta pela liberdade na Venezuela. Os povos do Irã e da Venezuela conhecem o preço de viver sob regimes que sobrevivem apenas por meio da violência, da corrupção e do medo.

O regime de Teerã tem usado sua parceria com Caracas para estender sua influência ao Hemisfério Ocidental. Através da Venezuela, a República Islâmica lava dinheiro, burla sanções, apoia redes criminosas e fortalece sua capacidade de reprimir seu próprio povo. Essa aliança ameaça a estabilidade regional e a segurança dos Estados Unidos.

O povo iraniano está se levantando com clareza e determinação, apesar dos assassinatos em massa, prisões e bloqueios de informação. Eles lutam para libertar não apenas a si mesmos, mas o mundo, da ilegítima e criminosa República Islâmica.

Um Irã livre e uma Venezuela livre porão fim a décadas de caos, terror e destruição, e deixarão um legado de paz, estabilidade e prosperidade.

Por María Corina Machado, no X: Tive o prazer de me encontrar com Reza Pahlavi. Trocamos ideias sobre nossas respectivas lutas e unimos nossos esforços em prol de um objetivo comum: a libertação do Irã e da Venezuela da opressão. Expressei minha profunda admiração pelo povo iraniano, que continua lutando por seu futuro com imensa coragem diante da brutal repressão.

À medida que os regimes autoritários aprofundam sua cooperação criminosa, nós, que defendemos a liberdade, precisamos coordenar nossas ações ainda mais estreitamente. A aliança entre Caracas e Teerã transformou a Venezuela no epicentro da influência iraniana, colocando em risco a segurança de todo o Hemisfério Ocidental.

A sobrevivência desses regimes não é apenas uma tragédia para nossos cidadãos — que, em sua grande maioria, exigem democracia — mas também uma ameaça direta à estabilidade global e aos Estados Unidos. Ao usar a Venezuela como principal plataforma, o regime iraniano alimenta a instabilidade, o terrorismo e as redes criminosas transnacionais que se estendem muito além de suas fronteiras. Um Irã livre e uma Venezuela livre são mais do que meros objetivos; são condições essenciais para um mundo seguro e democrático.

A Venezuela e o Irã serão livres!!

