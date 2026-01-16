Trump recebe medalha do Nobel de líder da extrema-direita venezuelana na Casa Branca

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta quinta-feira (15), uma medalha do Prêmio Nobel da Paz das mãos da líder da oposição venezuelana María Corina Machado, durante um encontro realizado na Casa Branca. A iniciativa foi apresentada como um gesto político de reconhecimento e ocorreu em meio às articulações sobre os rumos da Venezuela após a recente captura de Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas, informa a Reuters. .

Segundo um funcionário do governo dos EUA, Trump pretende manter a medalha entregue por Machado.

De acordo com a reportagem, María Corina Machado classificou a reunião como “excelente”, sem fornecer maiores detalhes sobre o conteúdo das conversas. Em uma publicação feita nas redes sociais na noite de quinta-feira, Donald Trump afirmou: “Maria me presenteou com seu Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que realizei. Um gesto maravilhoso de respeito mútuo. Obrigado, Maria!”.

A líder da oposição venezuelana explicou que a entrega da medalha representava, em sua avaliação, um reconhecimento ao que descreveu como o compromisso de Trump com “a liberdade do povo venezuelano”. Mais tarde, a Casa Branca divulgou uma fotografia do encontro, na qual o presidente dos Estados Unidos aparece segurando uma grande moldura dourada com a medalha. O texto que acompanhava a imagem dizia: “Ao Presidente Donald J. Trump, em gratidão por sua extraordinária liderança na promoção da paz através da força”, descrevendo o gesto como um “símbolo pessoal de gratidão em nome do povo venezuelano”.

Apesar da entrega da medalha de ouro, o Instituto Nobel Norueguês esclareceu que o Prêmio Nobel da Paz permanece pertencendo a Machado, já que a honraria não pode ser transferida, compartilhada ou revogada. Questionado anteriormente sobre a possibilidade de receber o prêmio, Trump declarou à Reuters: “Não, eu não disse isso. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz.” O presidente republicano já manifestou publicamente, em diversas ocasiões, o desejo de conquistar a premiação, associando-o a iniciativas diplomáticas de sua gestão.

O encontro, que durou pouco mais de uma hora, foi o primeiro entre Trump e Machado. Após a reunião na Casa Branca, a dirigente da extrema-direita venezuelana seguiu para o Capitólio, onde se encontrou com mais de uma dúzia de senadores democratas e republicanos, ambiente em que costuma encontrar maior receptividade política.

Antes da visita, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Trump aguardava o encontro, mas mantinha uma avaliação “realista” de que Machado não dispõe, neste momento, do apoio necessário para liderar a Venezuela no curto prazo.

No Congresso, o senador democrata Chris Murphy afirmou que Machado relatou aos parlamentares que a repressão no país “não é diferente agora do que era sob Maduro”. Segundo ele, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, seria uma “operadora habilidosa” que estaria se consolidando no poder com o apoio de Trump. “Espero que eleições aconteçam, mas estou cético”, declarou o senador de Connecticut.

Trump, por sua vez, tem enfatizado que sua prioridade é garantir o acesso dos Estados Unidos ao petróleo venezuelano e promover a reconstrução econômica do país. Em entrevista à Reuters, ele elogiou Rodríguez, afirmando: “Ela tem sido muito boa de lidar”. Rodríguez, que assumiu após a captura de Maduro, defendeu em discurso anual ao Parlamento a via diplomática com Washington e disse que, se precisasse viajar aos Estados Unidos, iria “andando com os próprios pés, não arrastada”. Ela também anunciou que pretende propor reformas no setor petrolífero para ampliar o acesso de investidores estrangeiros.