Protestos no Irã deixam 3700 feridos

247 - Cerca de 3.700 pessoas ficaram feridas durante os protestos e distúrbios no Irã, afirmou nesta segunda-feira (19) Ebrahim Azizi, presidente da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano.

“Infelizmente, o número de feridos nesses eventos é elevado. Pelo menos, os dados que recebemos de vários centros ainda não são definitivos. Algumas pessoas ficaram feridas, mas não foram hospitalizadas ou não receberam atendimento médico… No entanto, o que temos até agora é cerca de 3.700 feridos, segundo os relatórios”, disse Azizi, citado pela agência de notícias Tasnim.

De acordo com ele, os danos atingiram até 250 escolas, cerca de 300 mesquitas e aproximadamente 90 escolas religiosas tradicionais. Manifestantes também destruíram 2.221 veículos pertencentes às forças de segurança iranianas e à milícia Basij.

Os protestos começaram no Irã no fim de dezembro de 2025, em meio a preocupações com o aumento da inflação provocado pelo enfraquecimento da moeda local, o rial iraniano. Desde 8 de janeiro, após apelos de Reza Pahlavi, filho do xá do Irã deposto em 1979, as manifestações se intensificaram no país. No mesmo dia, o acesso à internet foi bloqueado. Em várias cidades iranianas, os protestos se transformaram em confrontos com a polícia, enquanto manifestantes entoavam slogans críticos ao governo. Também houve relatos de vítimas entre as forças de segurança e os manifestantes. (Com informações da Sputnik).