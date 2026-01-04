Após sequestro de Maduro pelos EUA, Starlink anuncia internet gratuita para população da Venezuela

247 - A empresa de internet via satélite Starlink, do bilionário Elon Musk, anunciou que pretende oferecer acesso gratuito à população da Venezuela, em um momento marcado por instabilidade política, tensão diplomática e incertezas institucionais no país. A iniciativa surge em meio a desdobramentos envolvendo o sequestro e prisão do presidente Nicolás Maduro por forças militares dos Estados Unidos e a divulgação de planos do governo estadunidense para a administração local. As informações são do UOL.

Trump fala sobre administração da Venezuela

Em pronunciamento, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a condução da Venezuela será feita por um grupo designado por Washington, sem apresentar detalhes sobre a composição ou o funcionamento desse modelo administrativo. “Vamos governar com um grupo, e vamos ter certeza de que ele vai ser governado apropriadamente (...) Estamos designando pessoas neste momento [para o governo]. Vamos deixar vocês a par”, declarou.

Trump também descartou a possibilidade de apoiar a líder da oposição venezuelana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, como futura presidente do país. Segundo Trump, “ela não tem o apoio ou o respeito dentro do país”.

Governo venezuelano reage e pede calma

Do lado venezuelano, a vice-presidente Delcy Rodríguez reafirmou a legitimidade do governo e declarou que Nicolás Maduro segue sendo o único presidente da Venezuela. Em pronunciamento à nação, ela pediu serenidade à população diante dos acontecimentos recentes e defendeu uma postura de cautela. “Paciência estratégica”, afirmou.

Pouco antes de falar com a imprensa, Donald Trump publicou uma fotografia de Nicolás Maduro que, segundo ele, teria sido registrada após a prisão. Na imagem, o líder venezuelano aparece usando óculos e abafadores de ruído, segurando uma garrafa, dentro do navio de guerra USS Iwo Jima. A divulgação ocorreu após Delcy Rodríguez solicitar uma prova de vida do casal venezuelano, depois de denunciar o ataque estadunidense à Venezuela.