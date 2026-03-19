Audiência Pública na Alesp denuncia bloqueio contra Cuba e promove solidariedade

247 - Uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) reuniu nesta quarta-feira (18) parlamentares, organizações sociais e lideranças políticas para discutir o impacto do bloqueio econômico imposto a Cuba. O encontro teve como foco a denúncia das consequências das sanções sobre a população cubana e reforçou manifestações de solidariedade internacional.

A informação foi divulgada pelo embaixador de Cuba no Brasil Victor Manuel Cairo Palomo em publicação na rede social X, na qual relatou sua participação no evento e destacou a presença de diferentes setores da sociedade civil e política. A audiência contou também com a participação do escritor brasileiro Fernando de Morais, conhecido por suas obras sobre Cuba e a América Latina.

Em sua publicação, Cairo Palomo afirmou: "Participei da denúncia do bloqueio genocida contra #CubaEstáFirme na Audiência Pública organizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estiveram presentes deputados, organizações sociais e políticas, assim como o proeminente escritor brasileiro Fernando de Morais."

O evento ocorreu em meio a críticas enfáticas ao bloqueio imposto a Cuba, hoje transformado em guerra econômica. A presença de representantes políticos e culturais no evento reforçou o caráter amplo da mobilização em torno do tema.

A audiência pública foi organizada pelo Grupo Parlamentar de Solidariedade a Cuba,coordenado pelo deputado Paulo Fiorilo, do PT, e também serviu como espaço de articulação entre diferentes organizações que defendem o fim das sanções, ampliando o diálogo sobre os efeitos do bloqueio e suas implicações no cenário internacional.