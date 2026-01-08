Brasil vai enviar 40 toneladas de insumos de diálise para a Venezuela, diz Padilha

247 - O governo brasileiro anunciou o envio de 40 toneladas de insumos de diálise à Venezuela como medida emergencial para evitar um colapso no atendimento a pacientes renais crônicos no país vizinho. A ação foi confirmada nesta quinta-feira (8) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante agenda no Palácio do Planalto, em Brasília. As informações são do G1.

De acordo com Padilha, o carregamento será retirado por um avião venezuelano nesta sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A iniciativa ocorre após a destruição do maior centro de diálise da Venezuela na agressão miliar ocorrida no fim de semana, o que colocou em risco o tratamento de milhares de pessoas.

Além dos insumos específicos para diálise, o Brasil também enviará soluções fisiológicas. Segundo o ministro, a situação exigiu uma resposta rápida diante da dimensão do impacto no sistema de saúde venezuelano. “O maior centro de diálise da Venezuela foi destruído pelo ataque bélico durante o sábado. Isso colocava em risco o abastecimento de cerca de 16 mil pessoas que fazem diálise na Venezuela”, afirmou Padilha.

O ministro destacou que a decisão do governo brasileiro está baseada no princípio da cooperação entre países da região. “Fazemos isso porque existe o que chamamos de solidariedade sanitária. Na saúde tem que estar trabalhando junto, ainda mais quando se fala em um país vizinho. Se o Brasil não ajuda, será afetado caso tenha um colapso do tratamento dos pacientes renais crônicos que fazem tratamento na Venezuela”, declarou.

Padilha também ressaltou que a iniciativa tem um componente de reconhecimento histórico. Segundo ele, a Venezuela prestou auxílio ao Brasil durante a pandemia de Covid-19, quando enviou oxigênio para atender pacientes em Manaus, em meio à crise sanitária vivida no Amazonas.