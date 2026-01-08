TV 247 logo
      Brasil vai enviar 40 toneladas de insumos de diálise para a Venezuela, diz Padilha

      O maior centro de diálise da Venezuela foi destruído durante a agressão militar dos EUA contra o país

      O ministro Alexandre Padilha (Saúde), durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

      247 - O governo brasileiro anunciou o envio de 40 toneladas de insumos de diálise à Venezuela como medida emergencial para evitar um colapso no atendimento a pacientes renais crônicos no país vizinho. A ação foi confirmada nesta quinta-feira (8) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante agenda no Palácio do Planalto, em Brasília. As informações são do G1.

      De acordo com Padilha, o carregamento será retirado por um avião venezuelano nesta sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A iniciativa ocorre após a destruição do maior centro de diálise da Venezuela na agressão miliar ocorrida no fim de semana, o que colocou em risco o tratamento de milhares de pessoas.

      Além dos insumos específicos para diálise, o Brasil também enviará soluções fisiológicas. Segundo o ministro, a situação exigiu uma resposta rápida diante da dimensão do impacto no sistema de saúde venezuelano. “O maior centro de diálise da Venezuela foi destruído pelo ataque bélico durante o sábado. Isso colocava em risco o abastecimento de cerca de 16 mil pessoas que fazem diálise na Venezuela”, afirmou Padilha.

      O ministro destacou que a decisão do governo brasileiro está baseada no princípio da cooperação entre países da região. “Fazemos isso porque existe o que chamamos de solidariedade sanitária. Na saúde tem que estar trabalhando junto, ainda mais quando se fala em um país vizinho. Se o Brasil não ajuda, será afetado caso tenha um colapso do tratamento dos pacientes renais crônicos que fazem tratamento na Venezuela”, declarou.

      Padilha também ressaltou que a iniciativa tem um componente de reconhecimento histórico. Segundo ele, a Venezuela prestou auxílio ao Brasil durante a pandemia de Covid-19, quando enviou oxigênio para atender pacientes em Manaus, em meio à crise sanitária vivida no Amazonas.

