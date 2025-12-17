Câmara dos EUA abre espaço para autorizar ataque militar contra a Venezuela

247 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeitou nesta quarta-feira (17) uma resolução que impediria o país de realizar ações militares em território venezuelano ou contra a Venezuela sem autorização do Congresso.

De acordo com a transmissão, 211 parlamentares votaram a favor da medida, enquanto 213 votaram contra, de acordo com informações da agência Sputnik.

Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que havia designado o governo venezuelano como uma organização terrorista estrangeira e exigiu que Caracas devolvesse o que chamou de petróleo e outros recursos dos EUA supostamente “roubados”. Ele também anunciou um bloqueio “total e completo” a todos os navios petroleiros sancionados que viajam de e para a Venezuela.