Brasil pode mediar tensões entre EUA e Venezuela, caso haja disposição das partes, diz Celso Amorim

247 - O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou em entrevista à TV 247, nesta quarta-feira (17), que o Brasil está disposto a ajudar na mediação das tensões entre Estados Unidos e Venezuela caso as partes manifestem disposição ao diálogo.

A respeito do recente telefonema entre o presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, Amorim explicou que o Brasil mantém relações com Caracas, embora a nível reduzido.

"Mantemos uma relação, é óbvio, com Caracas. Não quero usar a palavra reconhecer, porque não nos cabe reconhecer ou deixar de reconhecer. Não achamos que correu bem, não tanto a eleição, quanto a apuração, então não nos pronunciamos a esse respeito. Mantivemos a relação, temos uma embaixadora lá, mas não tinha mais havido contato de nível alto, presidencial", disse.

Amorim destacou que o presidente Lula prefere o caminho diplomático e da negociação. "O telefonema foi para mostrar que o Brasil se preocupa com a América do Sul e a possibilidade totalmente indesejável e repudiável de uso da força e, digamos, sem que necessariamente essas palavras tenham sido ditas, que o Brasil estaria disposto a ajudar se houver disposição", afirmou. "Sem vontade política, não há técnica de mediação. Tem que haver dos dois lados, e as declarações de Trump não são animadoras", acrescentou.