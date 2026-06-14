Campanha contra bloqueio a Cuba avança por capitais europeias

247 - A campanha “Let Cuba Breathe” ampliou sua presença em capitais europeias para reforçar a mobilização contra o bloqueio imposto a Cuba e dar visibilidade internacional à situação da ilha. Ativistas italianos que apoiam a causa cubana organizaram ações públicas em cidades como Berlim, na Alemanha, após iniciarem o percurso em Turim, na Itália, e passarem por Bruxelas, na Bélgica, e Paris, na França. As informações foram publicadas pela TeleSUR.

Os organizadores informaram que o roteiro deve chegar neste domingo a Varsóvia, na Polônia. Nas próximas semanas, o grupo pretende levar a campanha a outras cidades europeias, com o objetivo de articular e fortalecer o movimento de solidariedade a Cuba.

A iniciativa ocorre em um momento de aumento das medidas restritivas contra o país caribenho, além de novas sanções aplicadas pela atual administração dos Estados Unidos. Os ativistas afirmam que essas políticas ampliam as dificuldades enfrentadas pela população cubana.

Bloqueio também afeta europeus, dizem ativistas

Os participantes da campanha sustentam que o bloqueio não atinge apenas Cuba. Segundo eles, cidadãos europeus com vínculos comerciais ou turísticos com a ilha também sentem os efeitos das restrições.

Por esse motivo, os ativistas cobram maior atenção dos governos europeus à situação cubana e defendem manifestações públicas contra as consequências dessas políticas. A campanha busca apresentar o tema como uma questão de soberania, solidariedade internacional e respeito ao direito de Cuba de manter relações econômicas sem coerção externa.

A mobilização também procura disputar a narrativa sobre o país nas plataformas digitais. De acordo com o texto, a campanha pretende enfrentar a “guerra psicológica” denunciada pelo intelectual Abel Prieto, atribuída a canais financiados do exterior com o objetivo de manipular informações e distorcer a realidade cubana.

A iniciativa “Let Cuba Breathe” aposta na participação de cidadãos comuns para aproximar o debate da audiência internacional. O movimento busca mostrar a resistência do povo cubano diante das dificuldades econômicas e políticas enfrentadas pelo país.

A partir da sociedade civil e de meios independentes, a campanha se soma ao repúdio global ao bloqueio e destaca a posição de Cuba na defesa de sua soberania.