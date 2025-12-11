Candidata progressista chilena reúne multidão em comício final da campanha

247 - A candidata da frente progressista chilena, Jeannette Jara, encerrou a campanha eleitoral na noite de quarta-feira (10), com um grande ato público em Puente Alto, onde apresentou suas propostas centrais e reforçou o apelo ao voto para o segundo turno presidencial. Em tom firme, ela destacou iniciativas sociais consideradas decisivas para o futuro do país.

Reportagem da Prensa Latina destaca que Jara afirmou que o país enfrenta uma encruzilhada política e social. Ela lembrou que temas estruturais estarão em jogo no próximo domingo, como o aumento das pensões programado para janeiro, a implementação da jornada semanal de 40 horas e a necessidade de impedir a impunidade em casos de violações de direitos humanos. “Não pode haver retrocesso para o nosso país. O Chile precisa de certeza, precisa de um futuro, precisa de esperança”, declarou, ao criticar pontos do programa de seu adversário, José Antonio Kast, do Partido Republicano, que segundo ela ameaça conquistas importantes.

A candidata detalhou propostas prioritárias de seu plano de governo, entre elas a criação de uma renda básica de 750 mil pesos para trabalhadores, a melhora na redistribuição de renda e o fim do sigilo bancário para facilitar o rastreamento de recursos ilícitos. Também apresentou novas iniciativas, como uma reforma no sistema de nomeação de juízes, que pretende enviar ao Congresso para reforçar o combate à corrupção.

Outro compromisso destacado por Jara foi a realização de uma série de intervenções comunitárias nos primeiros 100 dias de governo, caso seja eleita. A meta, explicou, é desmontar pontos de venda e armazenamento de drogas, retirar armas das ruas e recuperar imóveis ocupados irregularmente.

Em seu apelo final aos presentes, a candidata pediu mobilização para dialogar com os indecisos até o dia da votação. “Quero dizer àqueles que têm dúvidas, aos indecisos, até mesmo àqueles que votam em outro candidato, que sou chilena e muito chilena, mas uma daquelas que trabalham todos os dias, uma daquelas que sustentam a família e o país”, afirmou diante da multidão.

Liderando o primeiro turno realizado em 16 de novembro, Jara agora disputa uma etapa mais apertada, já que as pesquisas apontam vantagem para Kast no segundo turno.