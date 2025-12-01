Candidata progressista contesta primeiros números da apuração nas eleições de Honduras

247 - O cenário eleitoral hondurenho ganhou contornos de forte tensão após a divulgação do primeiro boletim preliminar do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), apresentado neste domingo (30). As críticas mais duras partiram do Partido Liberdade e Refundação (Libre), que havia antecipado publicamente sua discordância sobre a possibilidade de distorções na divulgação dos números iniciais. No dia anterior, Rixi Moncada e a presidenta Xiomara Castro já alertavam para uma possível invasão ao Sistema de Transmissão de Resultados Preliminares (TREP), mobilizando sua base a defender o processo contra qualquer tentativa de manipulação.

A Telesur informa que o partido Libre denunciou a existência de uma “mão invisível” atuando para atrasar ou distorcer a transmissão dos votos provenientes de municípios onde o partido mantém apoio consolidado.

Em sessão pública, o plenário do CNE — composto por Ana Paula Jul García, Marlon David Ochoa Martínez e Cosett Alejandra López Osorio — apresentou os dados preliminares referentes a 6.559 atas de um total de 19.152, equivalentes a 34,25% da apuração presidencial. O órgão reforçou o caráter inicial dessas informações, divulgadas exclusivamente para manter o público informado durante a contagem.

Os primeiros dados apontam o candidato direitista Nasry Asfyura na frente.