Moncada acusa Trump de tentar interferir na eleição de Honduras: "não nos surpreende"

247 - A candidata governista à presidência de Honduras, Rixi Moncada (Partido da Liberdade e Refundação - Libre), acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tentar influenciar a disputa eleitoral que acontece neste domingo (30).De acordo com a CNN Brasil, Moncada afirmou que Trump tomou “duas ações concretas” que, segundo ela, configurariam interferência externa na reta final da campanha. A candidata destacou que tais atitudes não seriam inéditas, ao lembrar que Honduras já vivenciou episódios semelhantes ao longo de sua história.

Acusações de interferência pouco antes do pleito

Ao conversar com jornalistas, Moncada declarou que as iniciativas de Trump ocorreram a apenas três dias do início da votação. “Não há dúvida de que há duas ações concretas, a três dias das eleições, que são totalmente intervencionistas”, afirmou. “Isso não nos surpreende”, completou.

Embora não tenha detalhado diretamente quais seriam essas ações, Moncada tem se referido às mensagens publicadas por Trump nas redes sociais. Nas postagens, o presidente dos EUA pediu aos hondurenhos que votassem em Nasry “Tito” Asfura, candidato da direita pelo Partido Nacional.

Apoio de Trump ao candidato da direita

Além do apoio explícito a Asfura, Trump afirmou que os Estados Unidos não “jogariam dinheiro” em Honduras caso Moncada ou o centrista Salvador Nasralla vencessem a disputa. As declarações reacenderam o debate sobre o peso da influência norte-americana na política hondurenha.

Perdão a ex-presidente condenado causa indignação

Outro ponto que provocou forte reação foi o anúncio, feito na sexta-feira (28), de que os EUA concederiam perdão a Juan Orlando Hernández, ex-presidente hondurenho condenado pela Justiça estadunidense a 45 anos de prisão por tráfico de drogas. No sábado (29), Moncada repudiou a decisão e chamou Hernández de “narco” e “maior traficante de drogas da história de Honduras”. Ela também afirmou que o ex-presidente “infectou e envenenou a sociedade americana” com cocaína enviada do país para os EUA.

Comparações com intervenções históricas dos EUA

A candidata relacionou o perdão e o apoio a Asfura às antigas “Guerras das Bananas”, quando os Estados Unidos ocuparam países da América Central e do Caribe para atender a interesses próprios no início do século 20. “Sempre fomos assediados por comportamentos e ações intervencionistas, que remetem aos tempos coloniais e mais tarde com as grandes intervenções da era da banana”, declarou.