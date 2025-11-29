Trump anuncia indulto para o ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, condenado a 45 anos de prisão

247 - O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que está perdoando o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernandez, que cumpre pena de 45 anos de prisão por trabalhar com El Chapo para contrabandear mais de 400 toneladas de cocaína para os EUA.

O indulto é uma interferência flagrante nas eleições hondurenhas, marcadas para acontecer no próximo domingo (30).

O presidente Donald Trump manifestou nesta quarta-feira (26) apoio ao direitista hondurenho Nasry Asfura nas eleições gerais. Candidato pelo Partido Nacional, o empresário "é o único verdadeiro amigo da liberdade", publicou Trump em sua rede, Truth Social.

As outras candidaturas são Asfura, 67, ex-prefeito da capital hondurenha, Rixi Moncada, advogada de esquerda, e Salvador Nasralla, de direita, ex-apresentador de televisão.