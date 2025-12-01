Direitista apoiado por Trump sai na frente na eleição presidencial de Honduras

247 - Nasry Asfura, candidato do Partido Nacional de Honduras, lidera a disputa presidencial após a apuração parcial deste domingo. O país foi às urnas em meio a um ambiente fortemente polarizado e marcado por acusações mútuas entre os principais concorrentes.De acordo com informações divulgadas pela Reuters, o ex-prefeito da capital aparece com 41% dos votos apurados, mantendo-se à frente do liberal Salvador Nasralla, que soma cerca de 39%. Rixi Moncada, representante do partido governista LIBRE, registra 20% até o momento.

Asfura, de 67 anos, é apoiado pelol presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que interveio abertamente nos últimos dias da campanha. Em publicações nas redes sociais, Trump afirmou que poderia colaborar com o hondurenho no combate ao narcotráfico e advertiu que “se ele não vencer, os Estados Unidos não estarão desperdiçando dinheiro”.

A eleição define quem comandará o país entre 2026 e 2030. Além da Presidência, os hondurenhos escolheram 128 deputados, centenas de prefeitos e milhares de cargos públicos. A tensão política marcou todo o processo eleitoral, com os três principais candidatos levantando suspeitas sobre possíveis irregularidades. Moncada já havia indicado que poderia não reconhecer o resultado oficial.

A influência internacional também ganhou relevância na reta final. Na sexta-feira anterior ao pleito, o presidente Trump anunciou que concederá indulto ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, condenado nos Estados Unidos a 45 anos de prisão por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Hernández, que governou o país entre 2014 e 2022, também pertence ao Partido Nacional.

Os resultados definitivos ainda dependem da conclusão da contagem oficial.