Xiomara Castro afirma que Honduras está pronta para decolar em meio a eleições decisivas

247 – A presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmou neste domingo que o país “está pronto para decolar”, ao votar nas Eleições Gerais acompanhada de sua família em Catacamas, Olancho. As declarações foram feitas em entrevista a veículos de imprensa no local de votação e foram publicadas pelo jornal teleSUR, fonte original da notícia.

Durante sua fala, Castro destacou o avanço de seu projeto de Refundação Nacional e os resultados obtidos pelo governo na redução da pobreza extrema. “Nós somos democratas, pacíficos. Há que estar otimista, ir às urnas e que não se deixem provocar. Os violentos são os que dão golpes de Estado”, afirmou a presidenta, em defesa do clima de participação cidadã e da necessidade de evitar confrontos.

Refundação e combate à pobreza extrema

Segundo Castro, seu governo interveio “nas áreas mais importantes” para melhorar as condições de vida da população hondurenha. “Honduras está pronta para decolar. Vamos por bom caminho”, disse ela, ressaltando que o comparecimento massivo às urnas é, por si só, uma vitória democrática e um sinal do fortalecimento institucional.

A presidenta também mencionou o papel das instituições eleitorais na garantia da transparência do processo e na prevenção de tentativas de fraude promovidas por setores oligárquicos que, segundo ela, buscam obstruir a vontade popular.

Instituições fortalecidas e apelo pela participação popular

Castro afirmou que o país vive um momento de fortalecimento institucional. “Honduras hoje está fortalecida com suas instituições do Estado. O importante é que a população pode ver e constatar todo o esforço que se realizou”, declarou. Ela pediu ainda que os hondurenhos exerçam seu direito ao voto e confirmem nas urnas a decisão de afastar as oligarquias que, segundo ela, “saquearam sistematicamente as riquezas do país”.

Participação eleitoral expressiva

Dados do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), divulgados ao meio-dia, registraram 1.019.608 eleitores que já haviam votado, demonstrando ampla mobilização popular. As eleições definem não apenas a presidência para os próximos quatro anos, mas também três designados presidenciais, os 128 deputados do Congresso Nacional, 20 representantes ao Parlamento Centro-Americano (Parlacen) e as 298 prefeituras hondurenhas.