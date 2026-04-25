Candidato de esquerda quer Peru no BRICS e aposta no Sul Global

247 - O Peru deveria fazer parte do BRICS, afirmou o candidato presidencial de esquerda peruano Roberto Sanchez, em entrevista à RIA Novosti na sexta-feira (24).

“Eu acredito que o Peru precisa de soberania e se abrir a todos os espaços de integração comercial. Vejo com muito bons olhos o eixo de cooperação do Sul Global e o BRICS. Penso que é um espaço muito interessante”, afirmou Sanchez.

Ele afirmou que os Estados Unidos têm se mostrado o país mais protecionista, impondo tarifas de forma arbitrária. “Acreditamos que soberania, interconexão, multilateralismo e integração comercial são paradigmas importantes”, disse o candidato.

De acordo com resultados oficiais preliminares, Sánchez aparece em segundo lugar entre os candidatos mais votados no primeiro turno das eleições realizadas em 12 de abril. Caso a posição seja confirmada pelas autoridades eleitorais, ele disputará a presidência contra a direitista Keiko Fujimori no segundo turno, marcado para 7 de junho.

O BRICS é uma associação interestatal criada em 2006. Além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o grupo passou a contar com Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos em 2024, e a Indonésia tornou-se membro pleno do BRICS em 2025.