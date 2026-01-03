Cebrapaz condena ataque dos EUA e defende soberania da Venezuela

247 - O Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz) divulgou neste sábado (3), uma nota pública em que condena duramente a ofensiva militar realizada pelos Estados Unidos contra a Venezuela. Os ataques atingiram alvos civis e militares em diferentes regiões do país, incluindo Caracas, Miranda, Aragua e La Guaira, configurando uma grave agressão a um Estado soberano da América Latina.

A manifestação aponta que a operação norte-americana violou frontalmente o direito internacional, a Carta das Nações Unidas e princípios básicos de convivência entre os povos.

Segundo o Cebrapaz, o sequestro do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores constituem um grave crime.

Na avaliação do Cebrapaz, a ofensiva revela uma postura agressiva e intervencionista do governo dos Estados Unidos, com o objetivo de submeter países soberanos a interesses geopolíticos e econômicos externos. A entidade sustenta que a Venezuela tem sido alvo histórico de pressões devido às suas extensas reservas de petróleo e minerais estratégicos.

O documento expressa solidariedade irrestrita ao povo venezuelano e ao governo bolivariano, defendendo o direito do país à autodeterminação e à proteção de sua soberania. Para o Cebrapaz, a agressão não afeta apenas a Venezuela, mas representa um risco para toda a América Latina e o Caribe, ao criar um precedente que busca intimidar projetos nacionais que questionam a hegemonia de Washington na região.

A nota também faz um chamado à ação. A entidade conclama organizações populares, movimentos sociais, partidos progressistas, sindicatos, coletivos estudantis e setores comprometidos com a paz e a justiça social a promoverem mobilizações e protestos no Brasil e em outros países do continente. Entre as reivindicações centrais estão a libertação imediata do presidente Nicolás Maduro e de Cilia Flores, o encerramento das ações militares e o respeito absoluto à soberania venezuelana.

Ao encerrar o comunicado, o Cebrapaz defende a necessidade de unidade anti-imperialista diante do cenário descrito, afirmando que o posicionamento dos povos da região será decisivo frente à escalada de tensões. A nota é datada de 3 de janeiro de 2026 e assinada pela Direção Executiva do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz.

