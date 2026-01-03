PCdoB repudia ataque dos EUA à Venezuela e cobra mobilização continental

247 - O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) divulgou neste sábado (3) uma nota pública na qual condena duramente a ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela e o sequestro do presidente Nicolás Maduro. Para a legenda, os acontecimentos representam uma grave violação da soberania nacional venezuelana e atingem diretamente toda a América Latina.

No comunicado, o PCdoB afirma que os atos praticados na madrugada deste sábado configuram um ataque criminoso e exigem uma resposta política imediata e articulada por parte dos países e forças democráticas da região.

“O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) condena da forma mais veemente o ataque criminoso dos EUA e o anunciado sequestro do presidente Nicolás Maduro, ocorridos na madrugada deste sábado (3)”, afirma a nota assinada pela Comissão Executiva Nacional do partido.

Segundo o PCdoB, a gravidade da ação ultrapassa as fronteiras venezuelanas. “Tais atos configuram terrorismo internacional e atingem toda a América Latina”, diz o texto, ao destacar que a defesa da Venezuela passa a assumir caráter urgente diante do risco de escalada do conflito.

A legenda defende uma ampla articulação regional como resposta à ofensiva. “Os governos soberanos da região, movimentos sociais e partidos políticos devem se unir visando a promoção de grandes mobilizações de denúncia, impedindo a escalada da agressão e exigindo o pleno respeito à independência da Venezuela e ao legítimo presidente Nicolás Maduro”, afirma o comunicado.

Para o PCdoB, a mobilização política e social é fundamental para conter a ampliação do confronto e reafirmar os princípios da autodeterminação dos povos e do respeito à soberania nacional, considerados pilares da convivência pacífica entre os países latino-americanos.