Celac reúne chanceleres em Bogotá para debater integração

247 - A Colômbia sedia nesta sexta-feira (20), uma reunião de ministros das Relações Exteriores da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em Bogotá, com foco na avaliação do papel do bloco diante dos desafios globais e regionais. O encontro ocorre no Centro de Convenções Ágora e integra a agenda preparatória da X Cúpula do organismo, que contará com a presença do presidente Lula.

De acordo com informações divulgadas pela agência Prensa Latina, a reunião foi precedida pela XXIX Reunião de Coordenadores Nacionais, realizada entre os dias 16 e 18 de março, que preparou as bases para os debates entre os chanceleres. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, o encontro atual busca “refletir sobre o funcionamento da organização e sua validade diante dos atuais desafios globais e regionais”.

Agenda inclui cooperação internacional

Além da reunião ministerial, a agenda em Bogotá contempla o encerramento do Fórum de Alto Nível Celac-África, que reuniu delegações de ambas as regiões desde a última quarta-feira. O objetivo do encontro foi ampliar e fortalecer parcerias em áreas estratégicas de cooperação.

A programação segue no sábado com a realização da X Cúpula da Celac, quando está prevista a transferência da Presidência Pro Tempore do bloco para o Uruguai, marcando uma nova etapa na condução política da organização.

Declaração de Bogotá

Durante a cúpula, os países membros devem adotar a Declaração de Bogotá. O documento deverá refletir, segundo a chancelaria colombiana, “os progressos do último ano em termos de integração regional, cooperação, promoção da paz e fortalecimento do multilateralismo na América Latina e no Caribe”.

A Colômbia também destacou avanços alcançados ao longo de sua presidência temporária, com ênfase na promoção de uma agenda voltada ao desenvolvimento sustentável e à transição energética justa.

Energia e sustentabilidade

Entre as iniciativas impulsionadas no período, o governo colombiano ressaltou a realização da VII Reunião Ministerial de Energia, que ampliou o diálogo sobre integração energética regional. O encontro discutiu projetos como o Plano Regional de Interconexão Elétrica e a possibilidade de criação de um tratado de integração energética para a América Latina e o Caribe.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, essas ações contribuíram para fortalecer a presença internacional da região, consolidando temas como energia e sustentabilidade nas relações com parceiros externos. Espaços como o Fórum Celac-China e a Cúpula Celac-União Europeia foram citados como exemplos desse avanço no diálogo internacional.