Chefão do tráfico mexicano “El Mencho” é morto em operação militar, diz fonte do governo

247 - A morte do narcotraficante mexicano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, foi relatada neste domingo por uma fonte do governo familiarizada com a operação militar que o atingiu no estado de Jalisco, no oeste do México. A informação foi obtida e divulgada pela Reuters, que cita diretamente a fonte oficial.

O anúncio ocorre em meio a uma grande ofensiva das forças de segurança contra o Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organização criminosa que Oseguera liderava e que se tornou uma das mais poderosas e violentas do país. Após a operação, veículos foram incendiados e bloqueios de estrada foram registrados em várias partes de Jalisco e de outros estados, segundo relatos da imprensa local.

Rebeliões e bloqueios com carros em chamas ocorreram após ação de segurança que matou líder de cartel e gerou clima de tensão no estado. A ação do governo mexicano fez parte de uma ampla ofensiva de segurança que levou à escalada de confrontos e reações de grupos armados.

De acordo com os repórteres, a operação, realizada pelas forças federais, desencadeou uma série de ataques e bloqueios de estradas com veículos em chamas em várias regiões do estado, incluindo pontos urbanos e rodovias principais. Testemunhas e imagens que circulam nas redes sociais mostraram colunas de fumaça elevada e cenas de caos em meio a postos de bloqueio feitos por criminosos após o início da intervenção.

Operação militar e repercussões

Fontes oficiais relataram que a ação militar foi conduzida com o objetivo de capturar El Mencho, mas que o líder do cartel foi morto durante o confronto. A operação aconteceu em Tapalpa, uma região montanhosa conhecida por abrigar líderes e membros do CJNG. A morte de Oseguera representa um duro golpe simbólico para o cartel, que vinha sendo alvo de intensas investigações e operações de inteligência tanto do México quanto dos Estados Unidos, que ofereciam recompensa por informações sobre seu paradeiro.

Após a notícia, surgiram relatos de veículos incendiados e protestos violentos em rodovias, ações que costumam ser utilizadas por facções criminosas para tentar intimidar as autoridades ou responder a ataques contra seus líderes. Também foram registradas interdições em estradas e tumultos em algumas localidades próximas à área do confronto, com impacto no transporte local.

El Mencho e o CJNG

“El Mencho” era considerado um dos chefes do tráfico mais procurados do México e um dos criminosos de maior destaque no cenário internacional. À frente do CJNG, ele consolidou o cartel como uma das principais organizações envolvidas no tráfico de drogas, especialmente de substâncias como fentanil e metanfetamina, além de outros crimes associados ao crime organizado. Sua influência se estendia por diferentes regiões do México, tornando-o um alvo prioritário para as autoridades nacionais e internacionais.

A morte de Oseguera pode alterar a dinâmica das facções criminosas no México e gerar disputas internas por liderança. Especialistas alertam que, mesmo com a queda de um líder de alto escalão, grupos estruturados como o CJNG podem realinhar suas hierarquias ou dividir territórios, mantendo-se ativos em operações ilícitas.

Até o momento, as autoridades mexicanas não divulgaram um comunicado oficial detalhando a operação, mas fontes presentes no local e veículos de imprensa já repercutem o caso como um marco na estratégia de combate ao narcotráfico no país.

Clima de insegurança no estado

A situação de violência e bloqueios gerou um clima de insegurança em várias partes de Jalisco, levando autoridades a reforçar a presença de tropas e unidades de segurança para conter os confrontos. O episódio se soma a uma série de eventos violentos relacionados ao crime organizado na região, marcada por rebeliões, embates entre facções e respostas diretas às ações federais.

Até o momento, não há relatos oficiais de feridos civis em decorrência dos incêndios, mas as imagens de veículos em chamas e estradas bloqueadas circulam amplamente e são um sinal da intensidade da reação ao dispositivo de segurança no estado. As autoridades mexicanas seguem em alerta enquanto buscam consolidar a ordem pública após os confrontos.