Chevron deve elevar exportações de petróleo venezuelano aos EUA

247 - A petroleira norte-americana Chevron prepara uma ampliação significativa das exportações de petróleo bruto da Venezuela para os Estados Unidos, com a expectativa de alcançar cerca de 300 mil barris por dia (bpd) a partir de março. O volume representa um avanço expressivo em relação aos 100 mil bpd registrados em dezembro e aos aproximadamente 230 mil bpd embarcados até agora neste mês.

A estratégia da companhia envolve o reforço da logística de transporte marítimo. Para isso, a Chevron fretou cerca de uma dúzia de navios-tanque, com o objetivo de acelerar os embarques e reduzir os estoques acumulados em seus projetos no país sul-americano. O acúmulo de petróleo ocorre desde dezembro, quando um bloqueio imposto pelos Estados Unidos atingiu as exportações venezuelanas, deixando milhões de barris armazenados em tanques em terra e em embarcações.

A Chevron é a principal parceira estrangeira da estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) e mantém operações por meio de joint ventures responsáveis por uma parcela relevante da produção nacional. Esses projetos vêm produzindo entre 240 mil e 250 mil bpd, concentrados em petróleo pesado, tipo de óleo amplamente utilizado por refinarias localizadas na costa do Golfo dos Estados Unidos.

Apesar de a PDVSA ter promovido cortes de produção em alguns campos desde o início de janeiro, essas reduções não atingiram os empreendimentos operados em parceria com a Chevron. A manutenção do nível produtivo nesses projetos permitiu à empresa norte-americana planejar a ampliação gradual dos embarques ao longo do primeiro trimestre.

A priorização do mercado norte-americano está ligada à autorização específica que a Chevron possui para exportar petróleo venezuelano aos Estados Unidos, em meio às sanções ainda vigentes sobre o setor energético do país. O aumento dos volumes busca aliviar gargalos logísticos, normalizar os níveis de armazenamento e garantir maior previsibilidade às operações conjuntas.