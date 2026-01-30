China promete proteger direitos de empresa chinesa após Panamá anular contrato portuário

247 - Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun afirmou nesta sexta-feira (30), em coletiva de imprensa, que o país asiático adotará todas as medidas necessárias para proteger os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas. Os relatos foram publicados pela agência Xinhua.

Em uma decisão comemorada pelos Estados Unidos, a Suprema Corte do Panamá anulou o contrato concedido a uma subsidiária da CK Hutchison Holdings Limited, com sede em Hong Kong, região administrativa pertencente à China.

O contrato previa a operação dos terminais do Panamá. De acordo com o porta-voz Guo Jiakun, a empresa envolvida declarou que a decisão contradiz as leis sob as quais o Panamá aprovou a concessão em questão e que a companhia reserva todos os seus direitos, incluindo a adoção de medidas judiciais.

“A China tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar de forma firme os direitos e interesses justos e legítimos das empresas chinesas”, disse Guo.

O Canal do Panamá tem 82 quilômetros (km) de extensão.