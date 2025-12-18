China reafirma apoio à soberania da Venezuela em conversa diplomática entre chanceleres

247 - O chanceler chinês Wang Yi manteve uma conversa telefônica com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, na qual os dois diplomatas trocaram avaliações sobre o cenário internacional e a conjuntura política venezuelana. O diálogo ocorreu a pedido do representante venezuelano e integrou os contatos regulares entre os dois países, que mantêm relações estratégicas de longa data.

Yván Gil apresentou a Wang Yi um panorama da situação atual da Venezuela, destacando que o governo e o povo venezuelanos estão determinados a defender a soberania e a independência nacionais. O chanceler venezuelano enfatizou que o país seguirá protegendo seus direitos legítimos e rejeitará qualquer forma de ameaça baseada em jogos de poder ou intimidação externa.

Comunicado do Ministério chinês das Relações Exteriores destaca que durante a conversa, Wang Yi ressaltou que China e Venezuela são parceiras estratégicas e que a confiança mútua constitui um pilar histórico das relações bilaterais. O ministro chinês reiterou a oposição de Pequim a todas as formas de unilateralismo e coerção nas relações internacionais, reafirmando o apoio da China aos países que buscam preservar sua soberania e dignidade nacional.

Wang Yi também sublinhou que a Venezuela possui pleno direito de desenvolver, de maneira independente, relações de cooperação mutuamente benéficas com outros países. De acordo com o chanceler chinês, há compreensão e apoio da comunidade internacional à posição venezuelana na defesa de seus direitos e interesses legítimos, em consonância com os princípios do direito internacional e do multilateralismo.

A conversa reforça o alinhamento diplomático entre Pequim e Caracas, em um momento marcado por tensões geopolíticas globais e debates sobre soberania, desenvolvimento e cooperação internacional.