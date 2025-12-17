“Qualquer governo títere cairia em pouco mais de dois dias”, diz Maduro

247 - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, denunciou nesta quarta-feira (17) a ofensiva dos EUA contra seu país, criticando o bloqueio e cerco militar como "colonialistas". O objetivo do governo Trump, segundo Maduro, é "capturar o petróleo".

"Uma mudança de regime para impor um governo títere que não duraria 47 horas", disse Maduro em evento com integrantes da Sociedade Bolivariana, transmitido pela teleSUR.

"A Venezuela jamais será uma colônia", frisou Maduro.

Desde o início de setembro, Trump autorizou uma série de ataques contra embarcações supostamente envolvidas no tráfico de drogas na costa da Venezuela. As ações foram criticadas por alguns parlamentares norte-americanos, que defendem que o governo Trump deveria apresentar mais justificativas ao Congresso para a realização desses ataques.

O governo venezuelano classificou essas ações como uma provocação destinada a desestabilizar a região e uma violação dos acordos internacionais sobre o status desmilitarizado e livre de armas nucleares do Caribe.

Em novembro, Trump afirmou acreditar que os dias de Maduro como chefe de Estado estavam contados, ao mesmo tempo em que garantiu que Washington não tinha planos de entrar em guerra com Caracas.

As tensões aumentaram ainda mais quando o presidente dos EUA anunciou, em 10 de dezembro, a apreensão de um navio-tanque na costa venezuelana. A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou posteriormente que a embarcação era suspeita de transportar petróleo sancionado da Venezuela e do Irã. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que, após os trâmites legais, a carga seria confiscada. (Com informações da Sputnik).