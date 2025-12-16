Claudia Sheinbaum afirma que vitória da extrema-direita no Chile impõe momento de reflexão às forças progressistas

247 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que a vitória do partido de extrema-direita liderado por José Antonio Kast nas eleições presidenciais do Chile impõe um momento de análise profunda aos movimentos progressistas da América Latina. A avaliação foi feita durante a coletiva de imprensa matinal realizada nesta segunda-feira (15) no Palácio Nacional, na Cidade do México.

Segundo a mandatária, o resultado eleitoral chileno deve ser compreendido como um sinal político relevante para a região.

Durante sua fala, Sheinbaum destacou a necessidade de autocrítica por parte das forças de esquerda. “Acho que este é um momento de reflexão para os movimentos progressistas na América Latina sobre por que essas circunstâncias estão ocorrendo. Acredito que isso não acontecerá no México, porque há muito apoio popular ao governo, porque estamos cumprindo nossas promessas”, declarou.

A presidente ressaltou que processos eleitorais como o do Chile devem ser analisados com atenção para o fortalecimento dos projetos progressistas no continente. Para ela, os resultados indicam a importância de escutar a população e ajustar estratégias políticas, sem abandonar princípios fundamentais, mas mantendo sintonia com as demandas sociais.

Sheinbaum também enfatizou a relevância de aprender com os processos democráticos e de fortalecer a unidade entre forças políticas com visões semelhantes na América Latina. Em sua avaliação, a consolidação de governos comprometidos com os interesses da maioria passa, necessariamente, pelo aprofundamento da participação cidadã.

Ao comentar especificamente o caso chileno, a presidente mexicana reforçou o respeito ao resultado das urnas. “Obviamente, queremos mais governos mais próximos do povo, mas que as decisões sejam sempre tomadas democraticamente. No caso do Chile, foi uma votação democrática; o povo chileno escolheu quem queria que os governasse”, afirmou.

A vitória de José Antonio Kast no segundo turno das eleições presidenciais do Chile encerrou o processo eleitoral com a confirmação de uma mudança no comando político do país, cenário que, segundo Sheinbaum, deve servir de aprendizado para os movimentos progressistas em toda a região.