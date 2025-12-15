Milei e Petro duelam nas redes após vitória de Kast no Chile

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, utilizou as redes sociais no domingo (14) para responder a uma publicação do presidente da Argentina, Javier Milei, na qual o mandatário argentino celebrou o que classificou como “avanços da direita” na América do Sul.

Petro comentou um post de Milei que trazia um mapa do continente sul-americano, destacando em azul os governos considerados de direita e em vermelho os identificados como de esquerda. A publicação foi feita após a vitória do ultraconservador José Antonio Kast nas eleições presidenciais do Chile, resultado comemorado pelo presidente argentino como um sinal de enfraquecimento das forças progressistas na região.

Ao reagir à postagem, o presidente colombiano escreveu: “Do sul e do norte vêm os ventos da morte”, criticando avanço de projetos políticos alinhados à extrema direita e às influências externas no continente.

Petro aprofundou o tom de advertência ao convocar resistência política e simbólica diante do que vê como ameaças à soberania regional. “Atenção, Grã-Colombianos, eles estão vindo atrás de nós e devemos resistir com a espada de Bolívar erguida e passo de vencedores”, afirmou o presidente, retomando referências históricas ligadas à integração e à independência latino-americana.

O posicionamento ocorre em meio a declarações recentes de Petro sobre possíveis interferências dos Estados Unidos em processos políticos da América do Sul. Segundo o presidente colombiano, há indícios de tentativas de influência direta nas eleições de seu país. Ele relacionou esse cenário às frequentes visitas de políticos colombianos a Washington, que, de acordo com sua avaliação, estariam conectadas à decisão do governo norte-americano de “interferir nas eleições da Colômbia”.