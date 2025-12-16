Em resposta a políticas anti-imigração de Kast, Maduro anuncia plano especial pelo retorno de venezuelanos do Chile

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a ativação de um Plano Especial de apoio jurídico e diplomático voltado aos venezuelanos que vivem no Chile e desejam retornar ao país após a vitória eleitoral do candidato de extrema-direita José Antonio Kast. A iniciativa será implementada por meio da Grande Missão Retorno à Pátria e, segundo o chefe de Estado, tem como objetivo garantir proteção e assistência aos migrantes diante do novo cenário político chileno.A informação foi divulgada pela Telesur, reportando o programa televisivo Com Maduro+. Na ocasião, o presidente venezuelano manifestou preocupação com as ameaças do presidente eleito do Chile contra imigrantes, especialmente venezuelanos em situação irregular.

Durante o pronunciamento, Maduro fez um apelo direto aos cidadãos venezuelanos que vivem no Chile. “Aos venezuelanos que estão no Chile, digo humildemente: retornem à sua terra natal, podem contar conosco… esta é a terra das oportunidades, da felicidade perpétua”, afirmou.

O presidente venezuelano reiterou críticas às declarações de Kast, que, segundo ele, prometeu expulsar imigrantes irregulares e estabeleceu um ultimato para que deixem o país antes de 11 de março. Maduro rejeitou essas posições e declarou que os venezuelanos no Chile “foram traídos, ameaçados”, apesar de serem “pessoas boas, que trabalham, produzem, contribuem… muitos profissionais da área médica, são os melhores médicos do Chile”.

Ainda em sua fala, Maduro acusou dirigentes oposicionistas venezuelanos, como María Corina Machado, Leopoldo López e Edmundo González, de apoiarem as ameaças do presidente eleito chileno.

Ao comentar o resultado eleitoral no Chile, Maduro utilizou termos duros para se referir a Kast, a quem classificou como “nazista criado de familia nazista e pinochetista convicto e confesso”. Segundo o presidente venezuelano, a chegada da extrema direita ao poder é consequência do enfraquecimento das forças progressistas no país.

Maduro avaliou que “o retrocesso dos movimentos progressistas pôs no La Moneda um confesso pinochetista e fascista” e manifestou solidariedade ao povo chileno, descrito por ele como “nobre”, que enfrenta“um grande desafio pela frente, com um pinochetista no governo”.

Ao encerrar sua análise, o presidente venezuelano evocou o legado do ex-presidente Salvador Allende, lendo uma de suas frases mais conhecidas: “Voltarão às grandes alamedas a esperança traída”.

Maduro também citou o cantor e compositor Alí Primera para reafirmar sua confiança na unidade regional: “Chegará o dia em que nosso continente falará com a voz de um povo unido”.