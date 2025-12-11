Maduro condena o roubo de petroleiro pelos EUA: "Piratas do Caribe"

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comentou nesta quinta-feira (11) a apreensão de um petroleiro por parte dos Estados Unidos nas costas venezuelanas, qualificando o episódio como “um ato de pirataria”. A reportagem é do canal RT:

“Ontem realizaram um ato absolutamente criminoso e ilegal, quando procederam a um assalto militar, sequestro e roubo como piratas do Caribe contra uma embarcação mercante, comercial, civil, privada, uma embarcação de paz”, declarou.

O líder venezuelano condenou a apreensão do petroleiro, afirmando que os EUA, com esse ato, “inauguraram uma nova era, a era da pirataria naval criminosa no Caribe”. Nesse contexto, prometeu que a Venezuela tomará medidas legais e diplomáticas contra Washington e adotará outras ações para proteger todas as suas embarcações, com o objetivo de garantir o livre comércio do petróleo venezuelano em todo o mundo.

“No momento em que falo com vocês, os tripulantes dessa embarcação, esse navio que levava aos mercados internacionais cerca de 1.900.000 barris de petróleo […], estão sequestrados, estão desaparecidos, ninguém sabe onde estão”, afirmou o mandatário com preocupação.

Em meio à escalada das agressões norte-americanas contra a República Bolivariana, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em 10 de dezembro a apreensão de “um grande petroleiro” nas costas da Venezuela e afirmou que Washington pretende se apoderar do petróleo que o navio transportava.

Além disso, o mandatário norte-americano disse que a apreensão foi realizada por “uma razão muito boa”, sem fornecer mais detalhes sobre a operação. Questionado sobre o destino do petróleo transportado, respondeu: “Bom, ficamos com ele, suponho”.

O governo da Venezuela classificou a apreensão do navio-tanque como um “roubo descarado e um ato de pirataria internacional”. Nesse sentido, Caracas lembrou que “não é a primeira vez” que Trump “admite” cobiçar o petróleo do país bolivariano, já que, na campanha presidencial de 2024, “afirmou abertamente que seu objetivo sempre foi ficar com o petróleo venezuelano sem pagar qualquer contrapartida”.

A vice-presidenta venezuelana, Delcy Rodríguez, declarou que a apreensão do navio carregado de petróleo revelou as verdadeiras intenções dos Estados Unidos. Segundo ela, Washington pretende roubar e se apropriar ilegalmente do petróleo venezuelano.