      Após assalto a um petroleiro venezuelano, EUA anunciam confisco do petróleo por meio de "processo legal"

      Autoridades dos EUA disseram que o Departamento de Justiça aprovou um mandado autorizando a apreensão da embarcação

      Forças norte-americanas descem de rapel até um petroleiro durante sua apreensão pelos Estados Unidos na costa da Venezuela 10/12/2025 (Foto: Imagem obtida de vídeo - Procuradoria-Geral dos EUA/Divulgação via REUTERS)

      Reuters - O petroleiro apreendido pelos Estados Unidos, ligado à Venezuela, deverá navegar até um porto norte-americano, onde o governo pretende confiscar sua carga de petróleo por meio de um processo legal formal, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta quinta-feira.

      Autoridades disseram que o Departamento de Justiça aprovou um mandado autorizando a apreensão da embarcação, disse Leavitt.

