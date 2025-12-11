Após assalto a um petroleiro venezuelano, EUA anunciam confisco do petróleo por meio de "processo legal"
Autoridades dos EUA disseram que o Departamento de Justiça aprovou um mandado autorizando a apreensão da embarcação
Reuters - O petroleiro apreendido pelos Estados Unidos, ligado à Venezuela, deverá navegar até um porto norte-americano, onde o governo pretende confiscar sua carga de petróleo por meio de um processo legal formal, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta quinta-feira.
Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025
Autoridades disseram que o Departamento de Justiça aprovou um mandado autorizando a apreensão da embarcação, disse Leavitt.