Após assalto a um petroleiro venezuelano, EUA anunciam confisco do petróleo por meio de "processo legal"

Reuters - O petroleiro apreendido pelos Estados Unidos, ligado à Venezuela, deverá navegar até um porto norte-americano, onde o governo pretende confiscar sua carga de petróleo por meio de um processo legal formal, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta quinta-feira.

Autoridades disseram que o Departamento de Justiça aprovou um mandado autorizando a apreensão da embarcação, disse Leavitt.