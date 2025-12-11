Veja como militares dos Estados Unidos assaltaram um petroleiro venezuelano; vídeo

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou como "roubo descarado" e "pirataria internacional", após os Estados Unidos interceptarem um petroleiro na costa venezuelana nesta quarta-feira (10).

"A República Bolivariana da Venezuela denuncia e repudia energicamente o que constitui um roubo descarado e um ato de pirataria internacional, anunciado publicamente pelo presidente dos Estados Unidos, que confessou o assalto a um navio petroleiro no mar do Caribe", diz.

Mais cedo, o presidente americano Donald Trump havia confirmado que os Estados Unidos roubaram o petroleiro na costa venezuelana.

"A verdadeira razão da agressão prolongada contra Venezuela não é a imigração, não é o narcotráfico, não é a democracia, não são os direitos humanos. Sempre se tratou das nossas riquezas naturais, do nosso petróleo, da nossa energia, dos recursos que pertencem ao povo venezuelano", disse Maduro.

O comunicado afirma ainda que o "ato de pirataria busca distrair a atenção e encobrir o fracasso do espetáculo político montado em Oslo", referindo-se à entrega do Nobel da Paz para María Corina Machado.

Veja a ação dos EUA: