Colômbia prepara envio de painéis solares e ajuda humanitária a Cuba

247 - A Colômbia prepara o envio de painéis solares e uma nova remessa de ajuda humanitária a Cuba, em meio aos desafios energéticos enfrentados pela ilha e às dificuldades agravadas por sanções internacionais. A iniciativa foi anunciada pelo presidente Gustavo Petro, que também destacou o papel da cooperação internacional no fortalecimento da infraestrutura cubana.

De acordo com informações da agência Prensa Latina, Petro reiterou uma declaração do embaixador chinês em Cuba, Hua Xin, sobre a instalação de sistemas fotovoltaicos doados pela China em policlínicas e outros centros essenciais em diferentes províncias do país caribenho.

O anúncio coincide com a partida de um avião colombiano carregado com ajuda humanitária rumo a Cuba. A senadora Gloria Flórez, do Pacto Histórico, confirmou que o carregamento deixou o Comando de Transporte Aéreo Militar (Catam) com medicamentos, insumos médicos e alimentos destinados à população cubana.

Segundo a parlamentar, a iniciativa é resultado de uma ampla mobilização. Ela destacou que a ajuda foi reunida por meio do esforço conjunto de organizações sociais, centros de solidariedade e do próprio governo colombiano. “O voo será fundamental para continuarmos a fortalecer os laços de fraternidade com o povo de Cuba”, afirmou Flórez.

A senadora também ressaltou o contexto regional e os desafios enfrentados pela ilha. “Hoje, mais do que nunca, a América Latina e o Caribe estão dispostos a dar o melhor de si neste ato de solidariedade, depois que Cuba sofreu com o furacão no ano passado e enfrenta as condições adversas devido às medidas unilaterais reforçadas” pelos Estados Unidos, declarou.

Ela acrescentou ainda que o envio da ajuda tem um caráter humanitário e simbólico. “Vamos com todo o nosso coração entregar medicamentos e alimentos que possam aliviar a situação atual, mas acima de tudo com a solidariedade que é a ternura do povo”, disse.

A ação integra uma campanha mais ampla liderada pelo Movimento de Solidariedade com Cuba, além de organizações políticas, sindicatos e grupos sociais colombianos. A mobilização busca arrecadar itens de primeira necessidade para envio contínuo à ilha, reforçando os laços de cooperação regional em um momento de dificuldades econômicas e energéticas para o país caribenho.