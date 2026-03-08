Cooperação entre China e América Latina não tem como alvo qualquer terceiro, diz Wang Yi

247 - O caminho dos países da América Latina e do Caribe (ALC) deve ser escolhido por seus próprios povos, e a escolha de seus amigos deve ser feita pelos próprios países da região, afirmou neste domingo o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

A cooperação entre a China e os países da América Latina e do Caribe trata da ajuda e do apoio mútuos entre países do Sul Global, disse Wang durante uma coletiva de imprensa à margem da quarta sessão do 14º Congresso Nacional do Povo. Independentemente de como a situação evolua, a China está pronta para trabalhar com os países da ALC na construção de uma comunidade China–ALC com futuro compartilhado e para ampliar os benefícios da parceria de cooperação abrangente entre a China e a ALC para mais pessoas de ambos os lados, acrescentou Wang.

“Roteiros antigos do século XIX não devem ser encenados no palco internacional do século XXI. Os recursos da América Latina e do Caribe pertencem aos povos da região, o caminho dos países da ALC deve ser escolhido por seus próprios povos, e a escolha de seus amigos é uma decisão que cabe apenas aos países da ALC.

A cooperação entre a China e os países da América Latina e do Caribe trata da ajuda e do apoio mútuos entre nações do Sul Global. Olhando para trás, as relações entre a China e a ALC cresceram significativamente nos últimos mais de 50 anos. A chave para isso está no fato de que a China sempre respeitou os povos latino-americanos e se compromete com o tratamento igualitário e o benefício mútuo com os países da região. Nunca nos envolvemos em esquemas geopolíticos, nem interferimos nos assuntos internos de outros países, nem pedimos que escolham lados. Na reunião ministerial do Fórum China-CELAC realizada no ano passado, lançamos conjuntamente cinco programas para solidariedade, desenvolvimento, civilização, paz e intercâmbios entre povos, traçando um plano para a marcha conjunta da China e dos países da ALC rumo à modernização.

A cooperação entre a China e os países da ALC não tem como alvo qualquer terceiro e não deve estar sujeita à interferência de terceiros. Temos grande confiança no futuro das relações entre a China e a América Latina e o Caribe. Independentemente de como a situação evolua, a China está pronta para trabalhar com os países da região na construção de uma comunidade China–ALC com futuro compartilhado, levando os benefícios de nossa parceria cooperativa abrangente a mais pessoas de ambos os lados", disse Wang Yi, de acordo com o China News Service.