Cuba celebra vitória histórica de Girón e reafirma força diante do bloqueio

247 - A celebração da vitória de Girón e a reafirmação da força de Cuba diante do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos marcam o posicionamento do país, que destaca sua capacidade de resistir e superar desafios. Ao evocar a histórica derrota de uma invasão estrangeira, o governo cubano reforça a confiança na mobilização popular e na continuidade do projeto socialista.

Segundo comunicado do Governo Revolucionário cubano publicado no jornal Granma, Cuba enfrenta um cerco persistente por parte dos Estados Unidos, com a intensificação recente das medidas de pressão econômica e política. O texto aponta que o bloqueio, mantido há mais de seis décadas, provoca impactos profundos no cotidiano da população, mas não conseguiu quebrar a resistência do país.

Vitória de Girón como símbolo de soberania

A memória da batalha de Playa Girón, considerada um marco na história da América Latina, ocupa papel central na posição política cubana. A vitória sobre forças apoiadas pelos Estados Unidos é uma prova concreta da capacidade do país de defender sua soberania diante das adversidades.

O episódio foi a primeira grande derrota do imperialismo norte-americano na região. A lembrança desta façanha histórica reforça a ideia de que a resistência organizada pode prevalecer mesmo diante de potências superiores em meios militares.

Resistência diante do bloqueio

O governo cubano denuncia o bloqueio como uma política ilegal e desumana, rejeitada pela maioria dos países na Organização das Nações Unidas. Além disso, critica a intensificação de sanções e medidas como restrições energéticas, que agravam a escassez de recursos.

Apesar das dificuldades, o comunicado destaca a postura resiliente do povo cubano, que continua a desempenhar suas atividades diárias em meio a limitações. A resposta do país é firme e determinada, sustentada por um forte senso de identidade nacional e solidariedade.

Apoio internacional e isolamento contestado

A publicação também menciona tentativas dos Estados Unidos de isolar Cuba no cenário internacional, incluindo pressões sobre outros países para reduzir cooperação com a ilha. Ainda assim, o governo cubano aponta a existência de aliados estratégicos, como México, Rússia, China e Vietnã, além de movimentos de solidariedade internacional.

Essas iniciativas são apresentadas como sinais de que Cuba não está isolada e conta com respaldo político em diferentes regiões do mundo.

Confiança na vitória e mobilização popular

O comunicado do Governo Revolucionário reforça que a história revolucionária continua a orientar o presente, com referências ao legado de Fidel Castro e à liderança atual do país. A mobilização popular é apontada como elemento essencial para enfrentar o bloqueio e garantir a continuidade do projeto socialista.

O presidente Miguel Díaz-Canel é citado ao reafirmar o compromisso com a Revolução e a confiança na vitória: “Enquanto houver uma mulher ou um homem disposto a dar a vida pela Revolução, estaremos vencendo!” Ele também destaca: “O caráter socialista da nossa Revolução não é uma frase do passado, é o escudo do presente e a garantia do futuro!” e conclui com a frase que sintetiza o momento histórico: “Girón é hoje e é sempre!”

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