Cuba nega ter recebido ajuda humanitária dos Estados Unidos

247 - Cuba negou ter conhecimento de uma suposta proposta de US$ 100 milhões em ajuda humanitária dos Estados Unidos e cobrou de Washington explicações sobre a origem, a forma de entrega e a finalidade dos recursos, segundo informações da Prensa Latina.

Segundo a agência noticiosa, o chanceler Bruno Rodríguez contestou publicamente a versão sobre a alegada assistência e afirmou que nenhuma autoridade cubana tem conhecimento da oferta mencionada. “Alguém deveria perguntar ao Secretário de Estado dos EUA sobre a invenção da suposta oferta de 100 milhões de dólares em ajuda humanitária a Cuba, da qual ninguém aqui sabe”, escreveu.

Havana cobra detalhes sobre suposta oferta

Rodríguez questionou quem seria responsável por disponibilizar o dinheiro e de que maneira a ajuda chegaria ao país. Ele também cobrou esclarecimentos sobre se os recursos seriam entregues em espécie para atender necessidades essenciais, como combustível, alimentos e medicamentos, ou se a proposta envolveria o envio de materiais.

“Seria bom saber quem especificamente forneceria o dinheiro, se seria entregue em espécie para necessidades essenciais como combustível, comida e remédios, ou se seria uma entrega de materiais e de qual empresa ou agência os produtos seriam comprados”, acrescentou.

O representante cubano também pediu que os defensores da versão sobre a suposta assistência indiquem a data em que a ajuda teria sido oficialmente entregue às autoridades do país ou distribuída à população.

Crítica ao bloqueio de combustível

Além de negar conhecimento sobre a proposta, Rodríguez questionou se a alegada ajuda seria uma doação real ou se estaria vinculada a algum tipo de condicionamento político. Ele levantou a hipótese de que a iniciativa pudesse ter como objetivo restringir a independência de Cuba.

O dirigente cubano também contrapôs a suposta oferta à manutenção das restrições que afetam o país, perguntando se não seria mais simples suspender o bloqueio de combustível imposto desde janeiro deste ano.

Ao encerrar sua declaração, Rodríguez classificou a versão sobre a assistência humanitária como falsa. “Eles estão mentindo: uma mentira de 100 milhões de dólares”, afirmou.