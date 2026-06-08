Cuba recebe 1.700 toneladas de ajuda do México e Belize

247 - Cuba recebeu neste domingo (7) um carregamento de 1.700 toneladas de ajuda humanitária com alimentos e insumos essenciais provenientes do México e de Belize, em uma ação organizada por movimentos de solidariedade, comunidades cubanas no exterior e outros atores sociais.

O navio mercante Asian Katra atracou no porto de Havana, no município de Regla, levando suprimentos que, segundo a Telesur, serão distribuídos imediatamente à população cubana por meio de entidades estatais e privadas. A iniciativa ocorre em meio ao agravamento das dificuldades econômicas enfrentadas pela ilha, cenário provocado pelo ao endurecimento do bloqueio imposto pelos Estados Unidos.

A operação humanitária foi articulada por grupos solidários a Cuba, por comunidades de cubanos residentes no México e em Belize e por uma convocação pública feita pelo jornal mexicano La Jornada, que contribuiu para mobilizar a arrecadação de alimentos e produtos básicos destinados à população cubana.

Em publicação na rede social X, o governo cubano destacou a chegada da embarcação e agradeceu a demonstração internacional de apoio. “Com 1.700 toneladas de ajuda do México e de Belize, o navio Asian Katra atracou em Havana neste domingo. Alimentos e suprimentos essenciais que confirmam que, em tempos difíceis, Cuba não está sozinha”.

A chegada do carregamento se soma a outras iniciativas de cooperação internacional recebidas por Cuba ao longo de 2026. De acordo com as informações divulgadas, a ação reforça os laços de solidariedade entre a ilha caribenha e países da região, especialmente em um momento de pressão econômica e dificuldades no abastecimento de produtos essenciais.

A ministra do Comércio Interno de Cuba, Betsy Díaz, expressou agradecimento pela doação e ressaltou a importância histórica da assistência prestada pelo México. Ela também transmitiu reconhecimento institucional às autoridades governamentais, figuras públicas e organizações do México e de Belize envolvidas na mobilização.

Segundo Díaz, os procedimentos logísticos para a distribuição dos produtos teriam início imediatamente após a chegada da carga. O processo contará com a participação direta de entidades públicas e privadas cubanas, responsáveis por encaminhar os alimentos e demais insumos essenciais à população.

A iniciativa ocorre após outros gestos recentes de solidariedade internacional com Cuba, incluindo o envio de aproximadamente 100 toneladas de ajuda humanitária pela Colômbia, conforme mencionado pela teleSUR. O novo carregamento amplia o volume de apoio externo destinado à ilha e reforça a atuação de redes solidárias em meio às dificuldades enfrentadas pelo país caribenho.