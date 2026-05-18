Cuba recebe nova remessa de ajuda humanitária enviada pelo México

247 - Um novo carregamento de ajuda humanitária enviado pelo México chegou a Cuba nesta segunda-feira (18), em meio à grave crise econômica e energética enfrentada pela ilha. O cenário de instabilidade é consequência do bloqueio criminoso imposto pelos Estados Unidos, responsável pela escassez de combustível e pelos apagões em diversas regiões cubanas.

Segundo a AFP, o navio mercante Asian Katra, com bandeira do Panamá, entrou na baía de Havana transportando 1,7 mil toneladas de produtos destinados à população cubana. Segundo autoridades mexicanas, a carga inclui alimentos e itens de higiene pessoal.

Este é o quinto envio de ajuda humanitária do México para Cuba desde fevereiro. Diferentemente das remessas anteriores, realizadas por embarcações da Marinha mexicana, desta vez o transporte foi feito por um navio comercial.

Durante a cerimônia de recepção da carga, o embaixador do México em Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, afirmou que o envio reúne contribuições do governo mexicano, de organizações civis do México e também do Uruguai.

"A presidente do México demonstrou disposição em fornecer assistência rápida na forma de alimentos e alguns produtos de higiene pessoal", declarou o diplomata ao comentar a iniciativa da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

O ministro da Indústria Alimentar de Cuba, Alberto López, informou que parte dos produtos transportados pelo Asian Katra será destinada à população mais vulnerável. Segundo ele, o leite em pó e o feijão serão distribuídos "a crianças e idosos".

Na semana passada, Claudia Sheinbaum havia anunciado o envio da ajuda e ressaltado que o carregamento não incluía petróleo.

Crise energética

Os Estados Unidos mantêm desde o fim de fevereiro um embargo de petróleo contra Cuba, localizada a cerca de 150 quilômetros da costa da Flórida. Desde a adoção da medida, apenas um petroleiro russo recebeu autorização para atracar na ilha. Segundo o governo cubano, as reservas já foram consumidas.

Na última semana, autoridades cubanas reconheceram que o país não dispõe de diesel nem de combustível suficiente para operar os grupos geradores responsáveis por complementar a produção das sete usinas termoelétricas da ilha.

A escassez agravou os apagões em diversas regiões do país. Em Havana, as interrupções no fornecimento de energia podem superar 20 horas por dia. Em algumas províncias, os cortes se estendem por dias inteiros.